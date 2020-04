Devriez-vous acheter un OnePlus 8 déverrouillé ou auprès d’un opérateur?

Meilleure réponse: La plupart des gens devraient acheter leur OnePlus 8 déverrouillé. Vous obtenez le plus d’options en termes de multiples choix de couleurs et de stockage, et vous pouvez traiter directement avec OnePlus pour la garantie, l’assistance et les mises à jour. La seule raison d’acheter auprès d’un opérateur est si vous êtes sur Verizon, car c’est la seule façon d’obtenir Verizon 5G.

Déverrouillé est le meilleur: OnePlus 8 (700 $ chez OnePlus)

Pour les fans de Verizon: OnePlus 8 (800 $ chez Verizon)

Devriez-vous acheter votre OnePlus 8 déverrouillé ou auprès d’un opérateur?

Aux États-Unis, vous avez trois options pour acheter le OnePlus 8: à partir de OnePlus déverrouillé, de T-Mobile ou de Verizon. Il convient également de noter que vous ne pouvez acheter que le OnePlus 8 Pro haut de gamme déverrouillé. Aucun transporteur américain ne le vendra.

Si vous souhaitez obtenir Verizon 5G, vous devez acheter le téléphone de Verizon.

Il y a une grande raison pour laquelle vous voudriez acheter le OnePlus 8 auprès d’un opérateur: la compatibilité réseau. Cette année, cela signifie 5G. et le seul opérateur qui s’applique à est Verizon car il vend un OnePlus 8 spécifique qui fonctionne avec son réseau 5G – le OnePlus 8 débloqué est bloqué sur Verizon LTE. Donc, si vous êtes un client Verizon et que vous souhaitez la 5G, vous devez acheter auprès de Verizon.

En dehors de cela, nous vous recommandons d’acheter le OnePlus 8 déverrouillé. Le OnePlus 8 déverrouillé prend en charge tous les opérateurs américains, y compris le réseau 5G de T-Mobile, même si T-Mobile vend également le téléphone directement. Il y a des problèmes avec le support 5G sur AT&T, mais AT&T ne vend pas non plus le téléphone de toute façon, donc vous n’avez pas de chance là-bas. En ce qui concerne les spécifications, les fonctionnalités et les compatibilités réseau, il n’y a aucune différence fonctionnelle dans l’utilisation du téléphone déverrouillé et du téléphone acheté auprès de T-Mobile.

Le choix par défaut devrait être d’acheter déverrouillé et de ne s’adresser à un opérateur que si vous avez une raison spécifique.

Il y a une dernière question à aborder: la résistance à l’eau. Techniquement, seul le OnePlus 8 que vous achetez chez Verizon ou T-Mobile a un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, ce qui pourrait vous donner une pause lorsque vous envisagez un modèle déverrouillé. Bien que OnePlus n’annonce pas cette cote IP sur son téléphone déverrouillé, il est bien reconnu que les versions déverrouillées et T-Mobile du téléphone sont les mêmes, il peut donc facilement être inféré que le modèle déverrouillé est également classé IP68.

Cela dit, le choix par défaut pour tout le monde devrait être d’acheter le OnePlus 8 déverrouillé. À partir de là, vous pouvez envisager de vous adresser à un opérateur pour des raisons spécifiques, telles que la compatibilité avec le réseau 5G de Verizon, ou une vente particulièrement bonne de l’opérateur. Sauf si vous avez une bonne raison d’acheter auprès d’un opérateur, débloquez le OnePlus 8.

