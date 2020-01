Devriez-vous acheter un routeur Wi-Fi 6 en 2020?

Meilleure réponse: Oui, si vous avez un ancien routeur, vous devriez envisager de passer au Wi-Fi 6, d’autant plus que les prix ont baissé et que les nouveaux téléphones prendront probablement en charge la technologie. Si vous avez déjà un routeur 802.11AC rapide, cela n’en vaudra pas la peine.

Mises à niveau de vitesse et de capacité

S’il est temps pour vous d’acheter un nouveau routeur ou si vous devez obtenir votre premier routeur, cela vaut la peine d’être prêt pour de nouveaux appareils Wi-Fi. Le Wi-Fi 6 peut gérer plus d’appareils à la fois et sera en mesure de maintenir la vitesse et la latence plus cohérentes même sous une charge élevée.

Étant donné que la plupart des gens conservent leurs routeurs pendant des années et peuvent mettre à niveau leurs téléphones ou ordinateurs plusieurs fois avant d’obtenir un nouveau routeur, il est préférable d’avoir un routeur prêt pour l’avenir. Heureusement, les routeurs Wi-Fi 6 ont baissé de prix et sont enfin prêts pour les utilisateurs grand public.

Presque toutes les sociétés de mise en réseau prennent en charge le Wi-Fi 6 et actuellement, il existe des routeurs dans toutes les catégories.

Les premiers routeurs grand public à adopter le Wi-Fi 6 ont été des routeurs de jeu haut de gamme comme le Netgear Nighthawk AX12 et, bien qu’ils soient bons, ils ont des fonctionnalités que la plupart des gens n’utiliseront pas, comme Ethernet plus rapide et l’agrégation de liens. Sans oublier qu’ils sont assez chers.

Où cela laisse-t-il le 802.11AC?

Le Wi-Fi 5, ou comme il est plus communément connu, 802.11AC, est devenu très rapide à la fin de sa vie, avec de nombreux routeurs offrant des vitesses bien supérieures à 1 Gbit / s. Le Wi-Fi 6, ou 802.11AX, apporte de nombreuses améliorations pour les routeurs, telles que la prise en charge d’un plus grand nombre d’appareils ainsi qu’une consommation d’énergie plus efficace.

Pour la plupart des utilisateurs à domicile, les routeurs Wi-Fi 5 peuvent fournir une vitesse plus que suffisante et si vous en avez un rapide, il ne vaut peut-être pas la peine de passer à un nouveau matériel jusqu’à ce que les prix baissent encore plus. Semblable à l’achat d’un smartphone de l’année dernière comme un Galaxy Note 9, les performances peuvent être assez bonnes et le logiciel sera à jour, mais il atteindra sa fin de vie plus tôt que le Note 10.

Si vous deviez acheter un routeur aujourd’hui, le Wi-Fi 5 n’a tout simplement pas de sens pour les prochaines années. Cependant, si vous ne le faites pas, cela vaut la peine d’aller plus loin et d’obtenir un routeur compatible Wi-Fi 6.

Entrée AX Mesh

Netgear Nighthawk MK62

Réseau maillé Wi-Fi 6 compact

Créez un maillage Wi-Fi 6 discret avec les routeurs maillés Netgear Nighthawk MK62. Couvrir jusqu’à 3000 pieds carrés, même dans des conditions difficiles à des vitesses AX1800.