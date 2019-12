Devriez-vous acheter un Samsung Galaxy S8 en 2019?

Meilleure réponse: Le Galaxy S8 est un beau téléphone qui se sent toujours moderne malgré son âge, mais il est trop cher pour être un achat digne en 2019. Si vous allez dépenser 350 $ pour un Galaxy S8, vous feriez mieux de dépenser un peu plus et obtenir à la place le Galaxy S9 de nouvelle génération, car il a également été réduit. Il a de meilleures spécifications, un meilleur appareil photo, un avenir plus long des mises à jour logicielles et des tonnes de petites améliorations.

Le Galaxy S8 est bon, mais il vieillit

Le Galaxy S8 a peut-être plus de deux ans, mais il se sent toujours comme un téléphone moderne et capable. Sa fiche technique ne se sent pas vraiment à sa place, en particulier pour son prix fortement réduit, et il possède bon nombre des mêmes fonctionnalités et logiciels de base que le dernier et le plus grand Galaxy S10.

Il a un bon écran, une charge sans fil, une résistance IP68, une prise casque et plus encore, qui sont des fonctionnalités phares sur les nouveaux produits phares de Samsung. Ses caméras ont une génération complète derrière, mais sont toujours très capables et fixent toujours un niveau supérieur aux nouveaux téléphones axés sur la valeur disponibles à un prix similaire aujourd'hui. Le Galaxy S8 n'a vraiment que deux déceptions majeures: sa petite batterie de 3000 mAh et son capteur d'empreintes digitales mal placé.

Le Galaxy S8 est bon, même à cet âge – avec des baisses de prix, il rivalise bien avec les téléphones modernes de milieu de gamme.

Mis à part quelques petites mises en garde, vous pouvez utiliser un Galaxy S8 en 2019 et toujours avoir l'impression de suivre la foule. Cependant, choisir d'acheter un Galaxy S8 à ce stade de son cycle de vie est bien plus que ce dont il est capable. Il y a deux raisons principales pour lesquelles le Galaxy S8 n'est pas le meilleur choix pour un achat de téléphone en 2019: l'âge et le prix.

La première partie est la réalité de son avenir, pas son présent: le Galaxy S8 a été mis à jour vers Android 9 Pie et One UI, mais il est peu probable qu'il reçoive des mises à jour après cela. Le Galaxy S8 a plus de deux ans et la prise en charge logicielle de Samsung prendra rapidement fin. Certaines personnes peuvent ne pas apprécier les mises à jour logicielles, mais si vous le faites, vous serez mieux avec un modèle plus récent.

Si vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire, procurez-vous un Galaxy S9 pour environ 130 $ de plus.

La deuxième partie de cette équation est son prix: le Galaxy S8 a conservé une grande partie de sa valeur au cours des 20 derniers mois, ce qui en fait un achat moins attrayant si tard dans sa vie. Même s'il est maintenant en vente pour 370 $, c'est beaucoup d'argent à dépenser sur un téléphone aussi ancien. Le nouveau Galaxy S9 a subi de nombreuses baisses de prix à mesure qu'il vieillit également – et il n'est maintenant que de 500 $. Cela fait du nouveau modèle un bien meilleur achat pour un prix relativement faible par rapport au Galaxy S8.

Si vous ne pouvez vraiment pas étirer les 130 $ supplémentaires pour obtenir un Galaxy S9, le Galaxy S8 est un bien à acheter pour 370 $ et à utiliser en 2019. C'est un téléphone capable avec des composants de haute qualité et un bon rapport qualité-prix, mais il n'est tout simplement pas aussi bon que le Galaxy S9 de nouvelle génération pour juste un peu plus d'argent, ni offrent autant de valeur que quelque chose comme le Google Pixel 3a.

Toujours solide

Samsung Galaxy S9

Une solide mise à niveau par rapport au Galaxy S8

Le Galaxy S8 est un bon téléphone, mais le Galaxy S9 est une mise à niveau considérable et n'est pas beaucoup plus cher. Si vous voulez un téléphone Galaxy avec un budget en 2019, vous feriez mieux de dépenser un peu plus et d'obtenir un Galaxy S9 pour ses meilleures spécifications, son appareil photo amélioré et sa future prise en charge logicielle.

Option de budget

Samsung Galaxy S8

Un téléphone plus ancien qui fait toujours le travail

Lorsque vous achetez un Galaxy S8 pour l'utiliser en 2019, vous obtenez toujours une bonne expérience et un appareil solide. Il fait toujours le travail et, à bien des égards, correspond aux nouvelles offres de Samsung. Mais à cet âge, son avenir n'est pas brillant – et son prix est suffisamment élevé pour que si vous pouvez générer un peu d'argent supplémentaire, vous feriez mieux avec un Galaxy S9.