Devriez-vous acheter une Poké Ball Plus pour Pokémon Go?

Niantic essaie de réaccorder Pokémon Go pour un monde dans lequel nous restons tous à l’intérieur pour limiter la propagation du coronavirus. Cela peut en fait rendre le jeu plus agréable pour les joueurs de retour. Si vous voulez sérieusement parler de votre aventure Pokémon, vous pourriez même envisager d’acheter le Poké Ball Plus, qui est essentiellement une meilleure version du Pokémon Go Plus original. Ce n’est pas bon marché à 50 $, mais cela fait beaucoup de choses potentiellement utiles.

Qu’Est-ce que c’est?

La Poké Ball Plus est essentiellement une petite manette Bluetooth qui se connecte à votre téléphone pour Pokémon Go. Contrairement au Pokémon Go Plus, cet appareil fonctionne également avec les jeux Pokémon Nintendo Switch. Avec la Poké Ball Plus, vous pouvez étendre votre expérience Pokémon au-delà du jeu lui-même, attraper des mons même si Pokémon Go n’est pas ouvert.

Il y a un bouton sur le dessus et un joystick sur le devant, qui ont différentes fonctions pour différents jeux. Lorsqu’il est associé à votre téléphone, le Poké Ball Plus vous permet de lancer des Poké Balls en appuyant simplement sur le bouton du haut. La balle vibre quand il y a un Pokémon à portée, mais vous pouvez également ouvrir le jeu pour suivre les Pokémon plus précisément. La LED clignote en rouge si un Pokémon s’échappe et multicolore s’il est attrapé. Gardez à l’esprit que cet appareil utilise uniquement les Poké Balls rouges standard que vous avez collectées dans le jeu. Il peut également faire tourner des Poké Stops dans Pokémon Go pour vous. Bonus: il se charge sur USB Type-C.

Devriez-vous l’acheter?

Le Poké Ball Plus coûte environ 50 $, ce qui coûte cher pour un contrôleur pour un jeu mobile gratuit. Cependant, il vient avec un bonus soigné – le légendaire Pokémon Mew. Vous pouvez transférer Mew vers un jeu Switch, mais faites attention où vous l’envoyez car vous n’en avez qu’un. La plupart des joueurs semblent charger leurs Mews dans Pokémon Sword and Shield sur le Switch. Si vous l’envoyez aux jeux Let’s Go, il est coincé là-bas.

La plupart de la valeur du contrôleur est dans Pokémon Go, mais il y a des fonctionnalités utiles dans Sword and Shield. Vous pouvez transférer un Pokémon sur le ballon et l’emporter avec vous tout au long de votre journée. La balle vibre ou fait du bruit de temps en temps, ce qui vous permet d’interagir avec le Pokémon à l’intérieur en faisant tourner la manette. Le Pokémon récupérera des récompenses comme des bonbons rares et des boules ultra au fil du temps, que vous pouvez utiliser dans Sword and Shield.

Le Poké Ball Plus vaut le prix si deux choses sont vraies: vous jouez beaucoup de Pokémon Go et vous voulez un Mew dans Sword and Shield. Si cela ne vous dérange pas d’ouvrir Pokémon Go pour y jouer, vous ne gagnerez pas beaucoup de la Poké Ball Plus. Si vous ne vous souciez pas de Mew, le Pokémon Go Plus est un peu moins cher, plus facile à transporter et fait presque autant de Go que le Poké Ball Plus.

Où acheter

Si vous êtes sérieux au sujet de votre aventure Pokémon, vous pouvez obtenir la Poké Ball Plus sur Amazon, Best Buy, B&H et d’autres détaillants. Le jeu est dans le Play Store et sur APK Mirror.