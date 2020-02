Devriez-vous obtenir AppleCare + ou une assurance pour votre nouvel iPad Pro?

Meilleure réponse: Oui, la plupart des gens devraient acheter AppleCare + pour leur iPad Pro. L’extension de garantie est le moyen le moins cher de réparer votre iPad Pro en cas de problème.

Quelle est la garantie standard d’Apple?

Chaque iPad Pro est livré gratuitement avec une garantie de niveau standard, qui comprend:

Garantie matérielle limitée d’un an

90 jours d’assistance technique gratuite

Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vos logiciels intégrés ne fonctionnent pas comme ils le devraient au cours des trois premiers mois de possession de votre iPad Pro, vous pouvez appeler le 1-800-APL-CARE et obtenir de l’aide par téléphone pour le dépannage votre problème.

Si votre ordinateur physique, la batterie, la RAM, le disque dur, le clavier, la souris ou le cordon d’alimentation tombent en panne et que cela n’est pas dû à des dommages accidentels ou intentionnels, Apple le réparera ou le remplacera. Cela vous couvre si votre iPad ne s’allume pas soudainement, ne peut pas retenir une charge ou si un bouton se casse au hasard au cours de la première année de possession. Mais la version de base d’AppleCare ne protège pas contre tout type de dommage accidentel, donc si vous laissez tomber votre iPad ou le mouillez, vous n’êtes pas couvert. C’est là qu’AppleCare + entre en jeu.

Extension AppleCare +

AppleCare + coûte 129 $ supplémentaires (ou 5,99 $ par mois pendant deux ans) pour l’iPad Pro et doit être acheté dans les 60 jours suivant l’achat de votre iPad; la plupart l’achètent lors de la première acquisition d’un iPad auprès d’Apple, mais le temps supplémentaire est prévu pour ceux qui ne sont pas sûrs des avantages du programme. Best Buy vous permettra également d’ajouter AppleCare + à votre achat au même tarif qu’Apple Retail.

Il étend la garantie standard d’un an de l’iPad à deux ans et vous offre également une assistance téléphonique gratuite pendant ces années. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre iPad, vous pouvez composer le 1-800-MY-APPLE et demander AppleCare, ou vous pouvez appeler directement le 1-800-APL-CARE.

De plus, si vous cassez votre iPad ou le laissez tomber dans l’eau, vous avez quelques options: AppleCare + comprend deux incidents de dommages accidentels où, pour une franchise de 49 $, vous pouvez échanger votre iPad cassé contre un remplacement sur place. La seule chose contre laquelle AppleCare + ne vous protégera pas est le vol ou la perte pure et simple.

La bonne nouvelle est que AppleCare + couvre également tous les Apple Pencil que vous avez achetés avec votre iPad. Les mêmes défauts de l’appareil sont couverts et les deux réparations accidentelles vous coûtent une franchise de 29 $.

Best Buy vous permettra également d’ajouter AppleCare + à votre achat au même tarif qu’Apple Retail. Pour acheter AppleCare + après avoir acheté un iPad (rappelez-vous, vous avez 60 jours), vous pouvez visiter checkcoverage.apple.com. Vous devrez vérifier votre numéro de série et exécuter un diagnostic à distance, en apportant l’iPad et une preuve d’achat à un Apple Store, ou en appelant le 800-275-2273, où vous aurez également besoin d’une preuve d’achat et d’exécuter un diagnostic à distance.

S’agit-il d’autres options que AppleCare +?

Certaines cartes de crédit proposent des extensions de garantie, des programmes de protection contre la casse, voire le remplacement en cas de vol. Les différents fournisseurs de cartes de crédit ont des exigences différentes, mais vous devez généralement avoir un compte en règle et avoir payé votre iPad entièrement sur la carte en question. Les cartes premium, comme l’or ou le platine, ont souvent des avantages supplémentaires qui vont de pair avec leurs frais plus élevés.

Si vous êtes sur le point d’acheter AppleCare +, il vaut la peine de voir quels sont les avantages offerts par votre société de cartes de crédit actuelle. Certains prolongent automatiquement la garantie du fabricant (dans ce cas, stock AppleCare) pour une année supplémentaire. En tant que tel, la société de carte de crédit peut vous rembourser si votre iPad présente un défaut au cours de la deuxième année, mais elle n’offrirait pas les avantages supplémentaires d’AppleCare + comme la couverture contre les accidents et l’assistance téléphonique. Pour savoir si votre carte offre ce genre d’avantages, vous pouvez visiter le site Web de votre banque ou appeler le numéro sans frais au dos de votre carte.

Qui devrait acheter AppleCare +?

La plupart des gens devraient envisager d’obtenir AppleCare + avec l’achat d’un iPad Pro.

Pour 129 $, vous avez l’esprit tranquille en sachant que vous êtes couvert contre les défauts pendant deux ans, et si vous cassez votre iPad, vous n’avez qu’à payer 49 $ pour un remplacement certifié Apple. De plus, si quelque chose se passe mal avec votre Apple Pencil, cela est également couvert, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier de perdre la possibilité d’utiliser votre accessoire préféré.

