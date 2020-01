Diablo Immortal: Qu’est-ce qu’une capacité ultime et comment fonctionne-t-elle?

Diablo Immortal est une entrée à venir dans la série Diablo qui permettra aux joueurs de découvrir le monde de Diablo presque à tout moment sur votre téléphone. Actuellement défini comme un titre isométrique, top-down, hack-and-slash qui combine la sensation d’un jeu Diablo avec l’avantage supplémentaire d’une expérience MMO sur mobile, Diablo Immortal espère donner aux fans la sensation emblématique de jouer à un Diablo titre hors des limites d’un PC. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur le jeu, Blizzard a détaillé certaines des capacités ultimes que chaque classe aura. Voici tout ce que nous savons sur ce à quoi ressemblera une capacité ultime dans Diablo Immortal.

Qu’est-ce qu’une capacité ultime dans Diablo Immortal?

À partir de maintenant, Blizzard a confirmé qu’il y aura six classes dans le prochain Diablo Immortal. Chaque classe aura quatre capacités de base qui se chargeront probablement au fil du temps. Cependant, chaque classe recevra également une capacité ultime, qui est un nouveau mécanisme de jeu de base, qui, selon une mise à jour de la société effectuée en novembre, verra les joueurs capables “d’augmenter” leurs attaques normales.

Nous avons ajouté un nouveau mécanisme de jeu de base: Ultimate Abilities. Toutes les classes gagnent en charge pour leur ultime choisi en utilisant des attaques de base. Une fois cette charge établie, les joueurs peuvent choisir d’augmenter leur attaque de base pendant une courte période dans un affichage extrêmement puissant de force, de ruse ou de potentiel magique brut.

Au cours de la BlizzCon 2019, une brève bande-annonce de gameplay a également été publiée qui présentait certaines des capacités ultimes, donnant aux fans un bon aperçu de ce à quoi s’attendre quand il est temps de déclencher le chaos.

Quelles sont les capacités ultimes de chaque classe?

Bien que Blizzard n’ait pas révélé les principales capacités de chaque classe, ils ont détaillé certaines capacités ultimes pour quatre des classes. Ci-dessous, vous trouverez les capacités ultimes pour les classes Barbare, Chasseur de démons, Moine et Sorcier dans Diablo Immortal:

Barbare: sang et fureur – Renforce la capacité Lacerate en augmentant sa portée d’attaque, repoussant les ennemis et offrant une vie revigorante à chaque coup.

Chasseur de démons: Bullet Rain – Renforce la capacité de tir à l’arbalète en lui permettant de frapper plusieurs ennemis à chaque attaque et en augmentant votre vitesse de déplacement.

Moine: Flux de foudre – Renforce la capacité Fists of Thunder en vous permettant de vous téléporter vers de nouvelles cibles et de générer un orage chaque fois qu’un ennemi est vaincu.

Assistant: pleine puissance – Renforce la capacité d’électrocution en augmentant le nombre de cibles auxquelles l’électricité peut rebondir et en vous permettant de continuer le mouvement pendant l’attaque.

Deux classes – le Nécromancien et le Croisé – n’ont pas encore reçu beaucoup de capacités réelles de classe ou de capacités ultimes, donc les fans impatients de choisir ces personnages devront attendre un peu plus longtemps pour plus d’informations.

Y aura-t-il plus de capacités ultimes?

Actuellement, il n’y a aucune information sur le fait que les classes obtiendront ou non plus d’une capacité ultime dans Diablo Immortal. Étant donné que Blizzard prévoit que chaque classe recevra plusieurs attaques de base et capacités, il est tout à fait possible que les joueurs puissent débloquer plus d’une capacité ultime. Faire cela permettrait non seulement à plus de choses de jouer, mais donnerait aux joueurs plus d’options à choisir lors de la construction d’une classe. Pour l’instant, cependant, nous devrons attendre et voir.