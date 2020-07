Diffuser en direct le football de Premier League en ligne de n’importe où

Aston Villa se rend à Anfield alors qu’elle affronte Liverpool, champion de Premier League nouvellement couronné. Ne manquez pas un coup de pied en suivant notre guide de diffusion en direct Liverpool vs Aston Villa ci-dessous.

Bien qu’il ait déjà remporté le titre de cette année, Liverpool sera déterminé à reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une humiliante défaite 4-0 aux mains du champion de Premier Leauge de Manchester City l’année dernière lors de sa dernière sortie. Aston Villa a également beaucoup à jouer avec la survie de la Premier League sur la ligne.

Bien que la course au titre de cette saison ait été tout sauf décidée avant la pause de la saison imprévue, l’équipe locale de Liverpool a eu des résultats mitigés à son retour au football compétitif avec un nul, une victoire et une défaite. Les points récoltés lors de ces matchs ont suffi pour remporter leur premier titre de champion en 30 ans, bien qu’ils aient été ramenés sur terre avec un coup dans leur dernier match à l’Etihad.

Aston Villa se retrouve dans une bataille à l’autre bout de la table après avoir pris seulement deux points de ses quatre matchs après le verrouillage. Les Villans résident actuellement dans la zone de relégation et doivent ramasser autant de points que possible dans leurs six matchs restants pour essayer d’éviter la chute.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de Liverpool vs Aston Villa, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Liverpool vs Aston Villa: où et quand?

Tous les regards seront rivés sur Anfield à Liverpool dimanche pour ce match qui se déroulera à huis clos. Le coup d’envoi est prévu à 16 h 30, heure locale.

Cela donne un coup d’envoi à 11 h 30 HE / 8 h 30 aux États-Unis. Pour ceux qui viennent d’Australie, c’est un départ à 1 h 30 AEST lundi matin.

Regardez Liverpool vs Aston Villa en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Premier League plus loin dans ce guide. Si vous cherchez à regarder l’action mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons l’accès Internet privé comme l’un de nos meilleurs choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, Windows, Mac, iOS, Android, etc.). S’inscrire au PIA

maintenant maintenant et profitez d’une réduction de 77% et de 2 mois GRATUITS avec son abonnement de 2 ans. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

VPN d’accès Internet privé

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la Premier League. Profitez de cette offre maintenant!

Comment diffuser Liverpool vs Aston Villa en direct au Royaume-Uni

En l’absence de fans autorisés sur le terrain, la décision historique a été prise de laisser tous les matches de la saison être diffusés en direct. La majorité des matchs seront diffusés via les trois principaux partenaires de diffusion de la ligue au Royaume-Uni: Sky, BT et Amazon Prime.

Pour le match Liverpool vs Aston Villa en particulier, vous voudrez vous connecter à Sky Sports Premier League ou Sky Sports Main Event pour une couverture à partir de 16h30. Un Now TV Sports Pass vous donnera également accès aux chaînes Sky Sports.

Comment regarder Liverpool vs Aston Villa en ligne aux États-Unis

NBC et . restent les titulaires exclusifs des droits de retransmission en direct des matchs de Premier League aux États-Unis.Le NBC Premier League Pass de premier niveau vous donnera accès à tous les matchs restants de la saison, ainsi qu’à des temps forts, des analyses et des rediffusions à la demande.

Les émissions sont disponibles sur iOS, téléphones et tablettes Android, navigateurs Web de bureau, Apple TV (Gen 4), Roku, Amazon Fire TV, AndroidTV et Chromecast connectés via HDMI via l’application dédiée de NBC. Si vous êtes en dehors des États-Unis et que vous souhaitez vous connecter à la couverture de NBC, vous pouvez utiliser un VPN comme mentionné ci-dessus pour regarder le même flux que vous le feriez depuis votre domicile.

Sling TV

Dans la plupart des régions des États-Unis, vous pourrez regarder la Premier League via le package Sling’s Blue. Inscrivez-vous maintenant et obtenez la télévision gratuite pendant 14 jours.

Diffusion en direct de Liverpool contre Aston Villa en Australie

Optus Sport a un accord de trois ans avec la Premier League, ce qui signifie qu’il a le droit exclusif de montrer chaque match en direct Down Under – y compris tous les matchs restants de la saison 2019/20 retardée. Ceux qui bravent les heures de coup d’envoi insociables peuvent diffuser la couverture d’Optus Sport sur Liverpool vs Aston Villa sur mobile, PC ou tablette et peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Ceux qui ne sont pas déjà inscrits au réseau de télécommunications Optus peuvent également profiter des abonnements mensuels à Optus Sport et regarder tous les matchs en direct. Le service est disponible pour 15 $ AUS par mois et est accessible via Google Play ou l’App Store. Si vous êtes en dehors de l’Australie et que vous souhaitez vous connecter à Optus Sport, vous pouvez utiliser l’un de nos VPN préférés et regarder la couverture d’un autre pays.

Diffusion en direct de Liverpool contre Aston Villa en direct au Canada

Le service de streaming sportif DAZN est le seul détenteur des droits pour les matchs de Premier League en direct au Canada. Le réseau devrait diffuser tous les matches restants de la saison, y compris Liverpool vs Aston Villa, en direct.

Il offre un essai gratuit d’un mois, suivi d’un abonnement mobile de 20 $ par mois ou annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes. Bien sûr, si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous pouvez suivre la route VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion DAZN tout de même.

