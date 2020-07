diffuser le festival de musique Minecraft de n’importe où

Le plus grand festival de musique virtuelle au monde arrive à Minecraft cette semaine. Auparavant appelé « Blockaloo électrique », l’événement était initialement prévu pour le mois dernier mais n’a pas seulement été reprogrammé, mais renommé depuis. Le Rave Family Block Fest mettra en vedette plus de 950 artistes se produisant en direct sur plusieurs jours sur un serveur Minecraft privé. Si vous espérez gagner une entrée et découvrir les performances, continuez à lire pour savoir comment vous connecter, quand le festival commence et qui sera là.

Avec des artistes comme Steve Aoki, A-Trak, Above & Beyond, Party Pupils, Lane 8, Gryffin, Louis The Child, et plus encore, ce festival de musique dance de 4 jours est différent de la plupart des autres. Même si bon nombre des concerts en ligne qui ont fait leur apparition au cours des derniers mois sont gratuits, c’est l’un des rares pour lesquels vous aurez besoin d’un billet payant si vous voulez y assister. Les billets commencent à 10 $, et même si vous pouvez ricaner à l’idée de payer de l’argent pour un concert virtuel, ce n’est pas beaucoup demander quand près de 1000 artistes se produisent en direct.

Source: Famille Rave

Rave Family Block Fest: quand et où

Le Rave Family Block Fest se déroulera à l’intérieur de Minecraft à partir du jeudi matin 9 juillet à 10 h HNE et devrait se dérouler le lundi matin 13 juillet à 6 h HNE. Pour accéder à la liste complète des artistes, consultez ce guide Google Documents. Il fournit également des liens pour acheter un billet auprès de l’artiste de votre choix. La moitié du produit du billet revient à l’artiste que vous avez sélectionné, tandis qu’une autre partie du produit sera envoyée à des œuvres de bienfaisance qui aident à résoudre des problèmes tels que la violence policière, les droits des musiciens, etc.

Il y a beaucoup de choses au Rave Family Block Fest cette semaine. Avec plus de 65 scènes et plus de 950 artistes se produisant, vous pourriez rencontrer quelques conflits en essayant de voir tous vos actes préférés. Heureusement, le Rave Family Block Fest sera rediffusé au sein de Minecraft les trois week-ends suivants après l’événement en direct afin que vous puissiez revenir en arrière et attraper tout ce que vous avez pu manquer la première fois.

Comment regarder le Rave Family Block Fest

Tout d’abord, vous devrez avoir Minecraft installé sur votre PC pour accéder au Rave Family Block Fest. Étant donné que les serveurs privés ne peuvent pas être facilement connectés via Minecraft sur les consoles, c’est la seule méthode suggérée pour regarder l’émission. Une fois que vous avez soit l’édition Bedrock ou l’édition Java de Minecraft sur votre ordinateur, vous devrez mettre votre nom sur une liste d’invités.

Ce guide Google Documents que nous avons lié ci-dessus contient tous les liens de ticket de liste d’invités. Cliquez simplement sur le lien de votre artiste préféré et vous serez dirigé vers une page EventBrite où vous pourrez acheter votre billet. La moitié du produit du billet revient à l’artiste que vous avez choisi.

En vous inscrivant à la liste des invités, vous recevrez des instructions envoyées à votre adresse e-mail sur la façon d’accéder aux serveurs du festival. Votre billet de 10 $ GA Cover Charge comprend l’accès à toutes les zones principales du festival et à toutes les scènes d’artistes – pas seulement l’artiste que vous avez sélectionné. Un module complémentaire VIP pour 15 $ supplémentaires vous permet d’accéder à des sets de DJ VIP secrets, à des serveurs VIP, à des mini-jeux, à un skin de jeu Rave Family Block Fest personnalisé et à un accès public précoce. Il existe également une option de camping de groupe pour 5 $ qui offre un accès anticipé au festival ainsi qu’une entrée gratuite au concours de camping de groupe.

Si vous ne parvenez pas à jouer à Minecraft localement en raison d’une interdiction IP ou d’une restriction d’emplacement, essayez un service VPN comme ExpressVPN pour pouvoir y accéder aujourd’hui.