Nouveau lanceur

Vous pouvez tester les fonctionnalités alpha de Microsoft Launcher avec son application de prévisualisation



Microsoft a publié aujourd’hui un aperçu de la prochaine version du lanceur Microsoft pour Android, qui propose une réécriture de plusieurs zones clés du lanceur, ainsi qu’une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle version du lanceur Microsoft vient à la version 6.0 et est la plus grande mise à jour du lanceur Microsoft à ce jour.