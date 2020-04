Diffusez gratuitement la télévision en direct tous les soirs avec la promotion «Happy Hour Across America» de Sling

Sling TV offre une nouvelle façon de passer vos nuits à la maison et vous n’aurez pas à payer un centime pour cela. La toute nouvelle promotion “ Happy Hour Across America ” débloque gratuitement l’accès au service de streaming TV en direct de Sling entre 17 heures et 17 heures. EST et minuit, vous permettant de regarder plus de 50 chaînes en direct ainsi que tout le contenu à la demande que vous souhaitez; il inclut même un service DVR cloud gratuit, et la meilleure partie est qu’aucune carte de crédit ou information de facturation n’est nécessaire pour commencer à regarder.

Gratuit pour tous

Accès gratuit à Sling TV à partir de 17h EST à minuit

Avec sa promotion “ Happy Hour Across America ”, Sling TV offre un accès en streaming gratuit à tout le monde aux États-Unis entre 17 h. EST et minuit tous les soirs. Cela comprend des chaînes de télévision en direct comme AMC, Bravo, FX, HGTV, Nick Jr., TLC et bien d’autres.

Temps limité seulement

Pour commencer à diffuser pendant la Happy Hour de Sling TV, il vous suffit de créer un compte sur Sling qui ne prend qu’une ou deux minutes à accomplir. Une fois que vous avez un compte, vous pourrez vous connecter à Sling sur n’importe quel appareil prenant en charge l’application Sling TV, comme les lecteurs multimédias en streaming, les smartphones, les tablettes ou votre Smart TV. Votre compte permet de diffuser sur un maximum de trois appareils à la fois, afin que vos enfants puissent également regarder sur leur téléphone ou leur tablette.

La promotion Happy Hour vous donne un accès gratuit au plan Sling Blue entre 17 h. EST et minuit. Ce plan comprend certaines des chaînes d’information et de divertissement les plus populaires, notamment A&E, AMC, Bravo, E !, FX, HGTV, Nick Jr., TLC et plus encore. Malheureusement, vous n’aurez pas accès aux chaînes du package Sling Orange, bien qu’il y ait une réduction sur ce plan actuellement disponible si vous essayez Sling et décidez que vous l’aimez suffisamment pour vous abonner à plus de chaînes.

Sling TV diffusera même The Last Dance: Michael Jordan Documentary lors de sa première le dimanche soir 19 avril à 21 h HNE sur ESPN, bien que cette chaîne ne soit disponible qu’avec les plans Sling Orange ou Sling Orange + Blue. Heureusement, vous pouvez vous inscrire aujourd’hui et économiser 10 $ sur votre premier mois, ramenant le plan Sling Orange à seulement 20 $ tandis que Sling Orange + Blue tombe à 35 $ pour le mois. Assurez-vous de cliquer sur «Modifier l’abonnement» avant de vérifier pour vous assurer que vous avez sélectionné le bon plan. Sling Blue est également éligible à cette offre.

