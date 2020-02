Diffusez sans fil depuis votre iPhone ou Android vers cet élégant projecteur portable BenQ, maintenant 150 $ de réduction – .

Le projecteur portable BenQ GV1 est bien plus qu’un simple projecteur portable – c’est essentiellement un petit home cinéma portable. Il a des haut-parleurs intégrés avec une bonne qualité sonore et il a tous les types d’entrée dont vous pourriez avoir besoin. Connectez votre iPhone, iPad ou appareil Android sans fil via Google Cast ou AirPlay, et vous pouvez regarder toutes les vidéos en streaming que vous souhaitez. Mais vous n’avez même pas besoin de connecter un téléphone si vous ne le souhaitez pas, car le GV1 a ses propres applications comme Netflix, Hulu et Amazon Prime Video. Enfin, il y a aussi une entrée USB-C pour que vous puissiez brancher des ordinateurs portables, ou même une console de jeu vidéo si vous le souhaitez. C’est fantastique, et il est en vente dès maintenant pour seulement 229 $ au lieu de 379 $ lorsque vous utilisez le code de coupon 150GV1PROMO à la caisse.

Voici les principaux détails de la page du produit:

Portable et compact: projecteur portable alimenté par batterie avec compatibilité Android (Google Cast) et iOS (Airplay) pour un divertissement grand écran jusqu’à 100 pouces n’importe où

SANS CÂBLE: connectivité sans fil avec Wi-Fi double bande (2,4 G / 5 G) et son propre point d’accès Wi-Fi pour diffuser sans fil à partir du stockage local de l’appareil.

Applications intelligentes intégrées: profitez de films, de musique, de jeux ou de tout contenu en streaming tel que Netflix, Prime Video et YouTube directement depuis le GV1 intelligent via Antoine TV

PORT USB-CTM: le port USB-CTM polyvalent du GV1 peut diffuser des fichiers multimédias à partir d’ordinateurs portables et de téléphones tout en le chargeant en même temps. Le GV1 alimente votre appareil mobile uniquement lorsque l’adaptateur secteur est branché.

Tranquillité d’esprit: avec une interdiction de 3 ans sur les pièces et la main-d’œuvre et un excellent service client

Remarque: en raison du mécanisme de protection du contenu des plateformes de streaming (Netflix, Prime Video ou Hulu, etc.), le contenu des téléphones et des tablettes ne peut pas être mis en miroir sur GV1

Bénéficiez de 150 $ supplémentaires avec le code promotionnel 150GV1PROMO

