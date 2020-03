Diffusez tous vos propres médias avec le Synology DiskStation DS220j en vente pour 150 $

Le boîtier NAS Synology DiskStation DS220j 2 baies est en baisse à 149,99 $ chez B&H. Vous devrez peut-être couper le coupon de 20 $ sur la page pour le voir tomber aussi bas dans votre panier. La vente fait partie de la collection d’offres quotidiennes de B&H DealZone, ce qui signifie qu’elle va expirer rapidement. Le DS220j est un nouveau produit et n’a pas vraiment été mis en vente auparavant. Cela coûte 180 $ ou plus chez la plupart des détaillants, y compris Walmart.

Pour la frénésie des médias

Boîtier NAS Synology DiskStation DS220j 2 baies

Jamais un meilleur moment pour créer votre propre serveur multimédia. Offre d’un jour seulement. A un coupon de 20 $ sur la page. Dispose de deux baies de disques, d’un processeur double cœur à 1,4 GHz, de 512 Mo de RAM DDR4 et d’un port Ethernet Gigabit. Créez un cloud personnel auquel vous pouvez accéder n’importe où.

149,99 $ 180,00 $ 30 $ de rabais

Avec coupon: Coupez le coupon sur la page

Nous venons de revoir le DS220j en février. Il s’agit d’un nouveau modèle qui remplace l’une des DIskStations les plus populaires de Synology à ce jour, la DS218j. Nous lui avons donné 4,5 étoiles sur 5 et un badge recommandé, et l’examen a déclaré: “Si vous êtes à la recherche d’un NAS économique, le DS220j est un excellent endroit pour commencer. Tester les eaux pour voir si un NAS est un bon ajustement sur votre réseau, tout en laissant de la place pour l’expansion en remontant le catalogue Synology NAS, c’est un excellent NAS à considérer pour les petits déploiements. “

Les spécifications incluent un processeur double cœur 1,4 GHz, 512 Go de RAM DDR4 et un port Ethernet Gigabit. C’est également un système très facile à utiliser avec une excellente interface utilisateur et un logiciel qui vous guidera tout au long du processus. Si vous n’êtes pas sûr d’utiliser un NAS ou de savoir comment cela pourrait fonctionner pour vous, c’est un excellent système pour commencer.

Le DiskStation a de l’espace pour deux disques durs ou SSD mais ne vient avec aucun installé. Vous devrez trouver les disques durs vous-même afin de pouvoir les remplir avec tous les médias que vous avez téléchargés au fil des ans. Heureusement pour vous, B&H propose également une vente sur les disques WD aujourd’hui. Prenez deux disques internes WD Red 4 To en vente pour 94,99 $ pièce. Ceux-ci sont conçus pour être utilisés dans un NAS et sont parmi les plus populaires à cette fin.

