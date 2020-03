Diffusion en direct d’American Idol 2020: Comment regarder la saison 18 en ligne de n’importe où

La recherche de la prochaine American Idol est de retour car la série est de retour pour sa troisième saison sur ABC et la 18e saison au total. Le format est essentiellement le même cependant et une fois de plus, les juges de l’émission découvriront des voix talentueuses de partout dans le pays pour voir qui peut devenir la prochaine sensation de chant de l’Amérique.

Les chanteurs Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan reviendront tous pour leur troisième saison en tant que juges et personnalité de la radio et le comédien Bobby Bones reviendra en tant que mentor interne de l’émission. Le producteur exécutif d’American Idol, Ryan Seacrest reprendra également son rôle d’animateur de l’émission, un poste qu’il occupe depuis le début du concours de chant il y a 18 ans.

Source: ABC

Alors qu’American Idol suivra principalement le même format que les années précédentes, il y a une nouvelle tournure cette saison qui plaira probablement aux fans de The Voice. Dans une promo pour la dernière saison de l’émission, Lionel Richie a révélé qu’il y aura des duos en tête à tête pendant la Hollywood Week. Hollywood Week est le cycle qui se déroule après les auditions et il peut être assez difficile pour les candidats à American Idol car ils doivent se produire seuls ou en groupe. Le concept de duos en tête à tête sonne assez similaire aux batailles qui ont lieu après les auditions sur The Voice mais devront attendre et voir si c’est le cas.

La saison 18 d’American Idol a commencé le 16 février avec la première série d’auditions, mais il nous reste encore deux tours avant le coup d’envoi de la Hollywood Week le 16 mars.

Lisez la suite pour tous les détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de chaque épisode de la saison 18 d’American Idol de n’importe où dans le monde en ligne.

American Idol Saison 18: Où et quand?

American Idol est diffusé sur ABC tous les dimanches à 20 h. ET / PT. Chaque épisode dure environ une heure et demie, mais avec des publicités, le spectacle se termine à 22 heures. ET / PT.

Regardez American Idol en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons tous les détails sur la façon dont les fans d’American Idol peuvent regarder l’émission aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la saison 18 d’American Idol lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement bloquée géo.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ils offrent l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

Vous cherchez plus d’options? Voici d’autres VPN qui sont en vente en ce moment.

ExpressVPN

Un des moyens les plus simples pour vous connecter et regarder American Idol depuis n’importe où est un VPN. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de cette offre exceptionnelle!

Comment regarder American Idol en ligne aux États-Unis exclusivement sur ABC

Si vous voulez regarder la saison 18 d’American Idol à la télévision aux États-Unis, vous pouvez le faire sur ABC, car le réseau diffuse de nouveaux épisodes tous les dimanches à 20 h. ET / PT. Vous pouvez également diffuser l’émission en direct en ligne sur votre ordinateur via le site Web d’ABC ou sur iOS, Android ou des appareils intelligents en téléchargeant l’application ABC Go. Bien que vous puissiez regarder des épisodes qui ont déjà été diffusés gratuitement en ligne ici, vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre câblodistributeur pour regarder American Idol en direct ainsi que l’épisode le plus récent de l’émission.

Si vous souhaitez regarder American Idol en direct sans avoir à vous inscrire au câble, vous pouvez obtenir une antenne en direct pour la regarder sur votre téléviseur, mais l’inscription à un service de streaming pour la regarder en ligne est probablement l’option la plus pratique. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos services de streaming préférés qui vous donneront accès à ABC pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 44,99 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à ABC dans la plupart des régions ainsi qu’à 66 autres chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également regarder les propres Hulu Originals du service et enregistrer jusqu’à 50 heures de télévision en direct à l’aide de son stockage Cloud DVR.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous permet de regarder plus de 70 chaînes en ligne, y compris ABC dans la plupart des domaines et vous pouvez enregistrer jusqu’à 9 mois de contenu en utilisant sa fonction DVR. Le service vous permet également de créer jusqu’à six comptes pour partager votre plan avec votre famille et trois flux peuvent être regardés simultanément.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now est le moyen le plus cher d’accéder à ABC, mais c’est parce que votre plan comprend également un abonnement à HBO. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision et vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

Hulu avec Live TV est une excellente option globale

En plus de vous donner accès à ABC (dans certaines zones) afin que vous puissiez facilement suivre American Idol cette saison, Hulu avec Live TV vous permet également de regarder plus de 60 autres chaînes et une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande. Vous obtenez un DVR personnel pour enregistrer des émissions pour plus tard et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir d’une variété d’appareils, y compris votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox et plus encore.

Hulu

Regardez les chanteurs se battre pour devenir la prochaine American Idol en temps réel avec Hulu. Une fois que vous avez terminé avec American Idol, vous pouvez regarder d’autres émissions comme The Voice, Survivor, et plus encore.

Diffusion en direct d’American Idol en direct au Canada

Les fans de Canadian American Idol peuvent facilement regarder la saison 18 de l’émission sur CTV tandis que le réseau diffuse l’émission en direct CTV Two le dimanche à 20 h. ET / PT. Vous pouvez également diffuser l’émission en direct gratuitement en ligne ou même regarder les épisodes passés en allant sur le site Web de CTV ou en utilisant l’application CTV sur iOS, Android et vos appareils de streaming préférés.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour regarder American Idol en ligne si vous voyagez à l’extérieur du Canada et que vous ne voulez pas manquer un épisode.

Comment diffuser American Idol au Royaume-Uni

Si vous souhaitez regarder American Idol au Royaume-Uni, vous aurez besoin d’un abonnement Netflix car de nouveaux épisodes sont disponibles sur le service de streaming tous les mardis. Malheureusement, c’est deux jours après la diffusion de nouveaux épisodes aux États-Unis.

Pour ceux qui sont déjà abonnés à Netflix UK, c’est l’option la plus simple. Cependant, si vous êtes un nord-américain qui se trouve au Royaume-Uni, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour surveiller votre couverture locale d’American Idol à l’étranger.

Regardez American Idol en Australie

Alors que Foxtel avait le droit de montrer American Idol en Australie la saison dernière, malheureusement, le réseau n’a pas renouvelé les droits de montrer la saison 18 de l’émission. Cela signifie qu’il n’y a pas d’option officielle pour regarder American Idol en Australie cette saison, mais un autre diffuseur pourrait finir par récupérer les droits de la série à l’avenir.

Pour regarder American Idol en Australie, vous devrez utiliser un VPN et vous inscrire à l’un des services de streaming répertoriés ci-dessus pour accéder à ABC pour regarder l’émission.

