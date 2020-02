Diffusion en direct de Daytona 500 2020: comment regarder la course NASCAR en ligne

L’attente est terminée et la saison NASCAR 2020 commence ce week-end avec le 62e Daytona 500 annuel au Daytona International Speedway en Floride. Vous pourrez regarder la course principale le dimanche 16 février.

NASCAR fait les choses un peu différemment des autres sports car il débute chaque nouvelle saison avec l’un de ses plus grands événements de l’année, le Daytona 500 également appelé la Great American Race. La course elle-même est en fait le point culminant de Daytona Speedweeks qui se compose d’une semaine de qualifications et d’essais qui ont conduit à la Daytona 500. Cette année sera également la dernière pour les voitures de génération 6 de NASCAR avant l’introduction des voitures de «nouvelle génération» dans 2022.

Le Daytona 500 se déroule sur une piste de 2,5 miles de long et les pilotes doivent parcourir 200 tours autour du parcours de forme ovale pour atteindre un total de 500 miles. Seulement 40 voitures participeront à la course de cette année et Kevin Harvick, Brad Keselowski et Joey Logano sont les favoris actuels pour remporter le titre avec une cote de 8 à 1.

Le vainqueur de l’année dernière, Denny Hamlin, participera également au Daytona 500 2020. S’il parvient à remporter la course pour une deuxième année consécutive, ce sera la troisième fois de sa carrière comme il l’a également remporté en 2016. Austin Dillon qui a gagné en 2018 est également dans l’alignement, mais il ne semble pas être un favori car ses chances de gagner sont actuellement de 40 pour 1.

Que vous soyez un fan de NASCAR aux États-Unis ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir la Great American Race de cette année – nous vous montrerons comment obtenir une diffusion en direct de Daytona 500 en ligne de n’importe où dans le monde pour ne rien manquer. tour unique.

Comment regarder la diffusion en direct de Daytona 500 de n’importe où en ligne

Si vous essayez de regarder le Daytona 500 de cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada, nous avons ci-dessous des détails sur tous les diffuseurs officiels. Cependant, si vous êtes à bord ce week-end et que vous souhaitez regarder toute la course en direct, vous pourriez être déçu de constater que votre couverture nationale est géo-bloquée lorsque vous essayez de diffuser en ligne. C’est là que l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment aider. Il vous permet de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou smartphone en un qui est de retour dans votre pays d’origine afin que vous puissiez regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il y a beaucoup d’options à choisir, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut également être utilisé sur une grande variété d’appareils et de systèmes d’exploitation (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, Xbox, PS4, etc.).

Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez d’autres options? Voici quelques VPN qui sont en vente en ce moment.

Comment regarder le Daytona 500 aux États-Unis

Les fans de NASCAR aux États-Unis auront de nombreuses options pour regarder le Daytona 500 2020, mais la façon la plus simple de le faire est à la télévision. Si vous avez un abonnement au câble ou même juste une antenne hertzienne, vous pourrez regarder toute la course en direct sur Fox. La couverture du réseau Daytona 500 commencera avec NASCAR Raceday sur FS1 à 11h00 heure de l’Est / 8h00 du Pacifique et se déplacera vers Fox à 13h00. Pacifique Est / 10 h le dimanche 16 février.

Si vous préférez diffuser le Daytona 500 2020 en ligne, vous pouvez le faire sur Fox Sports Go, mais vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre fournisseur de télévision par câble ou par satellite. Vous ne voulez pas vous abonner à un abonnement au câble cher juste pour regarder la grande course de cette année? Ne t’inquiète pas! Il existe de nombreuses façons de le regarder sans engagement de contrat à long terme.

Hulu avec Live TV est le meilleur pari

Hulu avec Live TV vous donne accès à plus de 60 chaînes de télévision en direct, dont Fox, ainsi qu’à sa propre bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande pour 54,99 $ par mois. 50 heures d’espace DVR dans le cloud signifie que vous pouvez enregistrer tous vos favoris (y compris la course) et Hulu fonctionne avec Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One ainsi que iOS et Android.

Regardez le Daytona 500 au Royaume-Uni

Les fans britanniques de NASCAR pourront regarder le Daytona 500 2020 sur Premier Sports avec le réseau diffusant la course sur Premier Sports 1 à 19 h. le samedi. Si vous manquez la course, les faits saillants NASCAR du Daytona 500 seront diffusés sur Premier Sports 2 le lundi 17 février à 19 h.

Si vous souhaitez regarder Premier Sports à la télévision, vous pouvez ajouter le pack Premier Sports à votre forfait Sky ou Virgin Media existant. Ajouter Premier Sports à Sky coûte 11,99 £ par mois ou 120 £ pour l’année, tout en le faisant sur Virgin Media, c’est légèrement moins cher à 9,99 £ par mois.

Si vous préférez simplement diffuser Premier Sports en ligne, vous pouvez vous inscrire à Premier Player pour 11,99 £ par mois ou 99 £ par an.

Diffusez en direct le Daytona 500 au Canada

Si vous vivez au Canada et que vous voulez regarder le Daytona 500 de cette année, alors TSN vous a couvert car c’est le diffuseur officiel de NASCAR au Canada. Le réseau présentera le Daytona 500 2020 sur TSN1, TSN3 et TSN 4 à partir de 14 heures. Est / Pacifique à 11 h dimanche. Vous pouvez également diffuser en direct la course en ligne via votre navigateur via TSN Direct ou sur vos appareils mobiles à l’aide de l’application TSN Go.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.