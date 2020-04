Diffusion en direct de Deadliest Catch: Comment regarder la saison 16 en ligne de n’importe où

Deadliest Catch est l’une des émissions les plus populaires de Discovery Channel et le réseau met tout en œuvre pour sa 16e saison. Continuez à lire et nous vous montrerons comment regarder Deadliest Catch à la télévision ou en ligne de n’importe où dans le monde.

Deadliest Catch a été présenté pour la première fois sur Discovery Channel en 2005 et le spectacle suit un groupe de pêcheurs de crabe dans la mer de Béring. Comme le titre du spectacle l’indique, la pêche au crabe royal de l’Alaska, au crabe royal et au crabe des neiges est une activité dangereuse où les blessures ou même la mort pourraient être au coin de la rue. Pour aggraver les choses, les équipages à bord de ces navires passent généralement trois à quatre semaines à la fois en mer avant de retourner à terre.

La nouvelle saison très attendue de Deadliest Catch verra également la flotte de crabe d’Alaska affronter pour la première fois son plus grand rival, les Russes. La pêche au crabe est une activité compétitive et cette année, le gouvernement russe a réorganisé son système de quotas de crabe pour réduire la pêche illégale. Cela signifie que le prix du crabe royal va probablement monter en flèche et, à son tour, faire de la saison la plus féroce de la capture la plus meurtrière à ce jour.

Un certain nombre de capitaines et de navires de la saison précédente reviendront également, dont le capitaine Jake Anderson et The Saga, le capitaine Scott Campbell Jr. et The Seabrooke, le capitaine Sig Hansen et The Northwestern, le capitaine Wild Bill Wichrowski et The Summer Bay, les capitaines Josh Harris et Casey McManus et The Cornelia Marie et le capitaine Steve “Harley” David et The Southern Wind. Cependant, la plus grande surprise de cette saison est le fait que le capitaine Johnathan Hillstrand, qui a pris sa retraite à la fin de la saison 13, fait un retour pour aider le capitaine Jake Anderson dans The Saga.

Que vous ayez suivi Deadliest Catch depuis la première diffusion de l’émission ou que vous vouliez simplement voir ce qu’implique un pêcheur de crabe, nous vous montrerons exactement comment regarder la dernière saison de l’émission où que vous soyez dans le monde.

Deadliest Catch Saison 16 – Où et quand?

Deadliest Catch revient pour sa 16e saison sur Discovery Channel le 14 avril avec un épisode bonus de deux heures. De nouveaux épisodes de la série seront diffusés tous les mardis à 20 h HE / HE et si cette saison suit le format des saisons passées, il y aura probablement environ 20 épisodes dans la saison 16.

Regardez Deadliest Catch de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon de regarder Deadliest Catch aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de l’émission lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options? Voici d’autres VPN qui sont en vente en ce moment.

Comment regarder Deadliest Catch aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder Deadliest Catch sur Discovery Channel tous les mardis à 20 h HE / HE. Si vous préférez diffuser la saison 16 ou rattraper les saisons passées en ligne, vous pouvez le faire sur Discovery GO, mais vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre câblodistributeur pour regarder.

Vous n’êtes pas intéressé à payer un abonnement coûteux à la télévision par câble juste pour regarder Deadliest Catch? Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à Discovery Channel afin que vous puissiez regarder l’émission en ligne. Nous avons énuméré quelques-uns de nos favoris ci-dessous pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 44,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à Discovery Channel, le service comprend ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois – Pour avoir accès à Discovery Channel, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder simultanément sur trois écrans et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

fuboTV – 54,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend Discovery Channel ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu en utilisant la fonction DVR cloud du service.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à Discovery Channel ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus de Discovery Channel, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

Sling TV est votre option la moins chère

À l’heure actuelle, Sling propose une télévision gratuite tous les soirs à partir de 17 h. HNE jusqu’à minuit, ce qui signifie que vous n’avez rien à payer pour commencer la nouvelle saison de Deadliest Catch. Aucune carte de crédit n’est requise pour commencer et vous avez accès à toutes les chaînes incluses dans le service Sling Blue.

Diffusion en direct Deadliest Catch au Canada

Les téléspectateurs canadiens abonnés au câble peuvent regarder Deadliest Catch sur Discovery Channel à 22 h HE / HE. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne sur le site Web du réseau, mais comme c’est le cas aux États-Unis, vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre câblodistributeur pour regarder.

Comment diffuser Deadliest Catch au Royaume-Uni

Alors que les téléspectateurs britanniques peuvent regarder les rediffusions de Deadliest Catch on Sky, TLC, The Travel Channel et même Discovery Channel, il semble que la saison 16 de l’émission ne soit pas encore disponible. Cela signifie que vous devrez saisir un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour regarder la saison 16 au Royaume-Uni.

Regardez Deadliest Catch en Australie

Malheureusement, il semble que l’Australie se trouve dans une situation similaire au Royaume-Uni, car Discovery Channel est disponible, mais il n’y a pas d’annonces ni d’horaires pour la première de la saison 16 de Deadliest Catch. Encore une fois, vous devrez utiliser un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour regarder de nouveaux épisodes de l’émission en Australie.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.