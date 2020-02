Diffusion en direct de la NBA All-Star Game 2020: Comment regarder Team Giannis contre Team LeBron en ligne de n’importe où

Les capitaines ont été annoncés, les ébauches sont terminées et maintenant l’action est prête à commencer pour le NBA All-Star Game de cette année. La légende de LA Lakers LeBron James et le joueur en titre de la NBA Giannis Antetokounmpo ont tous deux reçu le plus de votes des fans et sont à nouveau les capitaines du match d’exhibition de cette année qui met en vedette 24 des joueurs vedettes de la ligue.

Le format du All-Star Game de cette année a été quelque peu modifié, certaines de ces modifications ayant été apportées afin d’honorer Kobe Bryant, décédé tragiquement le mois dernier dans un accident d’hélicoptère.

Chacun des trois premiers trimestres de cette année aura le score fixé à 0-0, le côté gagnant de chacun recevant 100 000 $ par trimestre pour un organisme de bienfaisance de leur choix basé à Chicago.

Le quatrième trimestre ne sera pas chronométré et verra chaque équipe essayer d’atteindre un objectif de 24 points (l’ancien numéro d’uniforme de Bryant) de plus que le total de l’équipe qui a la tête à la fin du troisième trimestre (c’est-à-dire si l’équipe en tête) a 100 points, le score cible serait de 124). La première équipe à atteindre cet objectif remporte la partie.

Le projet a vu l’équipe Giannis opter pour une composition entièrement composée de joueurs de la Conférence Est, tandis que la composition de l’équipe LeBron est composée de tous les joueurs de la Conférence Ouest. L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel entraînera l’équipe LeBron tandis que l’entraîneur-chef des Toronto Raptors Nick Nurse prendra la direction de l’équipe Giannis.

Consultez la liste complète ci-dessous et lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct du NBA All-Star Game 2020, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

NBA All-Star Game 2020: où et quand?

Le NBA All-Star Game 2020 aura lieu le dimanche 16 février au United Center de Chicago, Illinois. Le lieu a une capacité maximale de 23 500 personnes.

Le coup d’envoi est prévu à 20 heures. Est (17 h Pacifique, 1 h GMT lundi).

Regardez le NBA All-Star Game 2020 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens du match de chapiteau de basket-ball plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le match des étoiles, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement. C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder NBA All Star Game 2020 en ligne aux États-Unis exclusivement sur TNT

TNT a les droits exclusifs de diffuser le 69e match des étoiles de la NBA en direct aux États-Unis. Cela signifie que vous pourrez regarder le match sur l’application TNT, mais vous devrez pouvoir vous connecter avec un compte de télévision payante. Cela ne signifie pas que vous devez nécessairement avoir un abonnement à la télévision par câble coûteux pour regarder le match, car il existe un certain nombre de services de streaming TV en direct qui offrent TNT en direct:

Comment diffuser le NBA All Star Game 2020 en direct au Royaume-Uni

Vous devrez être un client de Sky Sports pour regarder toute l’action de Chicago en direct au Royaume-Uni. La couverture commence à Sky Sports Mix et Sky Sports Arena à partir de 23h00 GMT dimanche soir. Si vous ne voulez pas vous inscrire à Sky juste pour regarder ce jeu, vous pouvez toujours le regarder sur Now TV avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £.

Si vous êtes un grand fan de basket-ball, cela vaut également la peine de considérer le NBA League Pass. Pour de nombreux fans de tir à l’arc, c’est probablement la meilleure option car elle vous permet de suivre votre équipe préférée ou même toutes les équipes de la ligue, tout au long de la saison.

Diffusez en direct le NBA All Star Game2020 en direct en Australie

Si vous envisagez de regarder le NBA All Star Game Down Under, vous aurez besoin d’un bouquet de câbles qui vous donne accès à ESPN car le réseau possède les droits de diffusion NBA du pays. Vous pouvez obtenir un abonnement Foxtel avec le forfait sport inclus qui vous permettra de regarder tous les matchs restants de cette saison sur ESPN.

Si vous n’avez pas envie de vous inscrire à Foxtel, alors le service over-the-top Kayo Sports vous couvre car il vous permettra de diffuser tout le contenu NBA d’ESPN. Cela coûte entre 25 $ et 35 $ selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients pourront le tester par eux-mêmes grâce à l’essai gratuit de 14 jours du service. Comme au Royaume-Uni,

NBA League Passis également disponible en Australie au cas où vous voudriez regarder votre équipe préférée ou même des équipes tout au long de la saison.

Diffusez en direct le NBA All Star Game2020 en direct au Canada

Les amateurs de basketball canadiens pourront regarder le match phare de dimanche sur TSN1, avec une couverture qui devrait commencer à 20 h HE / 17 h HP. Les abonnés au service pourront également regarder le match sur les téléphones et les tablettes avec l’application TSN.

Alternativement, vous pouvez également regarder ce match en utilisant NBA League Passas, le service est également disponible au Canada.

NBA All-Star Game 2020 – Les alignements au complet

Entrées

Team Lebron

Team Giannis

Anthony Davis, F, Los Angeles Lakers

Giannis Antetokounmpo, F, Milwaukee Bucks

Luka Doncic, G, Dallas Mavericks

Joel Embiid, C, Philadelphie 76ers

James Harden, G, Houston Rockets

Pascal Siakam, F, Raptors de Toronto

LeBron James, F, Los Angeles Lakers

Kemba Walker, G, Celtics de Boston

Kawhi Leonard, F, Los Angeles Clippers

Trae Young, G, Atlanta Hawk

Réserves

Team Lebron

Team Giannis

– Nikola Jokic, C, Denver Nuggets

Bam Adebayo, C, Miami Heat

– Damian Lillard, G, Portland Trail Blazers

Jimmy Butler, G / F, Miami Heat

– Chris Paul, G, Oklahoma City Thunder

Rudy Gobert, C, Utah Jazz

– Domantas Sabonis, C, Indiana Pacers

Brandon Ingram, F, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

– Ben Simmons, G, 76ers de Philadelphie

Kyle Lowry, G, Raptors de Toronto

– Jayson Tatum, F, Celtics de Boston

Khris Middleton, F, Milwaukee Bucks

– Russell Westbrook, G, Houston Rockets

Donovan Mitchell, G, Utah Jazz

