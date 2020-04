Diffusion en direct de la NFL Draft 2020: quand ça commence et comment le regarder de n’importe où

Le repêchage de la NFL 2020 est à seulement 24 heures et, pour la première fois, il se déroulera comme un événement virtuel en ligne. C’est vrai, le tout premier projet virtuel débutera le jeudi 23 avril à 20 h HE, lorsque les 32 choix de première ronde seront soumis. Les rondes 2-3 auront lieu le vendredi 24 avril à 19 h HE et les rondes finales, de 4 à 7, commenceront à 12 h HE.

Cela signifie qu’il y aura beaucoup de nouvelles rides et bizarreries dans le projet cette année. Pas de sifflement Roger Goodell (je veux dire que vous pouvez siffler à la maison par tous les moyens), pas de choix d’invités, pas de public en direct, et plus encore. La NFL travaille avec Microsoft pour y arriver et utilisera une version modifiée de Microsoft Teams pour la communication entre les GM, la ligue et les prospects. Des rapports de difficultés techniques jusqu’à lundi de cette semaine et le fait que c’est la première fois que le repêchage de la NFL aura lieu signifient qu’il y aura forcément des dérapages hilarants, voire tragiques. Comme Pat McAfee l’a proclamé en début de semaine, “il va y avoir une télévision à ne pas manquer jeudi”.

Même sans manigances virtuelles, cette intersaison a été l’une des plus excitantes de l’histoire de la NFL, en partie grâce au départ de Tom Brady de la Nouvelle-Angleterre et à son arrivée à Tampa Bay, et à sa réunification avec Rob Gronkowski. Un verrou pour le choix numéro un dans chaque maquette, Joe Burrow entre dans la ligue à la suite de l’une des saisons les plus prolifiques du football universitaire au cours de laquelle il a mené LSU à un championnat national.

Le brouillon de la NFL sera disponible sur toutes les chaînes habituelles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Si vous ne vivez pas dans l’un de ces pays, votre meilleure option est un VPN, qui peut vous aider à contourner les restrictions géographiques gênantes de la couverture en modifiant l’adresse IP de vos appareils. Nous recommandons ExpressVPN, car il fonctionne sur iOS, Android, Smart TV, Fire TV Sticks, Roku et même sur les consoles de jeux. Si vous vous inscrivez dès maintenant, vous pouvez obtenir 49% de réduction et 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Il y a même une garantie de remboursement de 30 jours.

Comment regarder aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis, le brouillon sera disponible sur ABC, ESPN et le réseau NFL. Si vous n’avez pas de câble, voici vos meilleures options:

Hulu avec Live TV – 55 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à ABC et ESPN mais pas au réseau NFL. Le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois – Bien que Sling TV ne vous donne pas accès à ABC, le forfait Orange du service comprend ESPN et son forfait Bleu comprend NFL Network. Alternativement, vous pouvez regrouper les deux plans pour 45 $ pour avoir encore plus d’options pour regarder le repêchage de la NFL de cette année. Le service vous permet également de regarder simultanément sur trois écrans et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ABC et ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus d’ABC et ESPN, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

fuboTV – 54,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend le réseau NFL ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct, mais malheureusement, vous n’aurez pas accès à ABC ou ESPN. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu en utilisant la fonction DVR cloud du service.

Vous pouvez également essayer Sling TV, qui vous permet de diffuser plus de 50 chaînes gratuitement entre 17 h et minuit HE, de sorte que vous obtiendrez la plupart du brouillon sans frais!

Oh, Canada

TSN est le meilleur endroit pour écouter le repêchage au Canada. Mais pour diffuser le projet en ligne, votre meilleur est DAZN pour seulement 20 $ par mois, ou 150 $ par an. Il dispose également d’un essai gratuit d’un mois.

De l’autre côté de l’étang

Le brouillon de la NFL sera diffusé en direct sur l’action Sky Sports et sur l’application Sky Go. Si vous n’êtes pas abonné à Sky, vous pouvez acheter un Sky Sports Week Pass pour NOW TV pour seulement 14,99 £, qui vous permettra de diffuser sur une large gamme d’appareils, notamment des ordinateurs, des smartphones, des téléviseurs et des consoles de jeu.

Et en dessous?

Le projet de la NFL est diffusé sur Foxtel via ESPN, et la couverture débutera à 10h vendredi. La meilleure alternative est Kayo Sports, qui montre le projet et coûte 25 $ à 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez.

Comme mentionné, entre la pandémie de coronavirus et une intersaison historique, ce projet de la NFL s’annonce comme l’un des meilleurs de la mémoire récente, alors assurez-vous d’obtenir votre solution de streaming en ordre avec beaucoup de temps à perdre!

