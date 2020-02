Diffusion en direct de la Nouvelle-Zélande contre l’Inde: comment regarder le 2e match test en ligne de n’importe où

Après une victoire scintillante de 10 guichets lors du premier match test, la Nouvelle-Zélande cherchera à poursuivre là où elle s’était arrêtée contre l’Inde alors que la série se déplace vers Christchurch.

Les Black Caps étaient solides à tous les niveaux, mais le trio de quilles de Trent Boult, Tim Southee et Kyle Jamieson était dans une forme particulièrement formidable, avec le trio combinant pour 18 guichets, et ils savoureront à nouveau face à leurs adversaires choqués. .

La nature emphatique de la défaite signifie qu’il y a beaucoup à améliorer pour les visiteurs qui avaient l’air d’une ombre du côté classé le meilleur au monde avant la série.

La défaite a stoppé les séries de victoires consécutives de sept essais de l’Inde, et les visiteurs seront particulièrement préoccupés par leur manque de pistes. L’Inde n’a pas réussi à faire 200 points dans les deux manches du premier test, la forme du polyvalent Ravi Ashwin étant désormais considérée comme un problème majeur.

L’Inde peut tirer un grand avantage de la performance de bowling d’Ishant Sharma à Wellington et avec les problèmes de frappeurs auxquels ils ont été confrontés lors du premier test, ils compteront probablement sur lui pour fournir une performance similaire à Christchurch.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de la Nouvelle-Zélande contre l’Inde, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Nouvelle-Zélande contre Inde: où et quand?

Le deuxième test de la série a lieu à Hagley Oval, capacité de 8 000 places, à Christchurch à partir du vendredi 28 février.

Le jeu doit commencer à 11 h 30, heure locale du NZDT, samedi, soit 22 h 30. Début GMT pour l’accordage folklorique du Royaume-Uni et à 17h30 Est, 14 h 30 Pacifique, départ pour les gens qui viennent des États-Unis.

Regardez la Nouvelle-Zélande contre l’Inde – deuxième test en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs internationaux des pays clés pour ce deuxième test intrigant plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder la Nouvelle-Zélande contre l’Inde, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la Nouvelle-Zélande contre l’Inde. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder la Nouvelle-Zélande contre l’Inde en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

Le service d’abonnement en ligne ESPN + a des droits de diffusion exclusifs pour montrer cette série de tests aux États-Unis.

La première balle de chaque jour doit être lancée à 17 h 30. Est et 14 h 30 Pacifique.

Il ne vous coûtera que 4,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur des appareils comme Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

ESPN +

La seule façon de diffuser le gros match est avec un abonnement ESPN +. Vous pouvez vous abonner à un abonnement mensuel ou annuel et le diffuser sur presque tous les appareils que vous possédez.

Comment diffuser la Nouvelle-Zélande contre l’Inde – Deuxième test en direct au Royaume-Uni

Vous devrez être un client de Sky Sports pour regarder toute l’action de Christchurch en direct au Royaume-Uni. La couverture commence sur Sky Sports Cricket à partir de 22h30. GMT chaque jour de la série.

Si vous ne voulez pas vous inscrire à Sky juste pour regarder ce jeu, vous pouvez toujours le regarder sur Now TV avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £.

Diffusion en direct de Nouvelle-Zélande contre l’Inde en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder le deuxième Test Down Under, Fox Sports et le service de streaming Kayo Sports sont là où l’action se déroule.

Le Kayo ne dispose d’aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande.

Son forfait de base coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois. Et si vous ne l’avez pas utilisé auparavant, il y a un essai gratuit à profiter.

Pour ceux qui souhaitent regarder la couverture de l’abonnement Fox ou Kayo Sports à l’étranger, vous devrez suivre la route VPN comme ci-dessus.

Diffusez en direct les Black Caps en Nouvelle-Zélande

Sky présentera la série Test exclusivement en direct en Nouvelle-Zélande, avec une couverture diffusée sur Sky Sport 2 partout.

Si vous êtes loin de votre téléviseur, vous pouvez télécharger et regarder toutes les actions sur l’application Sky Go. Et si vous êtes à l’étranger, la méthode VPN mentionnée ci-dessus est la meilleure solution.

La couverture de la série de tests sur Sky doit commencer chaque jour à 11 heures NZST.

Comment regarder le deuxième test en Inde

Star India est le diffuseur officiel de la série Test à la télévision pour la nation visiteuse.

Si vous n’avez pas accès à Star? Pas de soucis – vous avez alors la possibilité de vous inscrire à son service de streaming Hotstar à la place. Cela vous coûtera 29 £ (environ 3 $) pour un mois ou bien 999 £ (14 $) pour une année entière.

Et ce n’est pas seulement le cricket que Hotstar présente, l’abonnement ci-dessus vous donne également accès à des émissions de télévision américaines à succès.

La couverture doit commencer chaque jour à 4 h, heure locale IST, sur Star Sports Select 1.

