Diffusion en direct de Man United contre Man City: comment regarder le choc de la Premier League en ligne de n’importe où

Man United était vainqueur 2-1 à l’Etihad en décembre, la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en Premier League.

Ce match a vu Marcus Rashford et Anthony Martial marquer les buts de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer tandis que Nicolas Otamendi a inscrit ce qui serait une consolation pour City. Ce résultat signifie que United est en ligne pour terminer un double de derby de Manchester – un exploit qu’ils n’ont pas réussi depuis l’époque de Sir Alex Ferguson pendant la saison 2009/10.

En plus de perdre contre leurs rivaux locaux, cette défaite a sans doute causé un coup mortel à City dans le but de conserver son titre de Premier League et ils seront éliminés pour éviter une déception similaire en derby samedi. Après des temps de test pour les deux équipes plus tôt dans la campagne, les deux rivaux jouissent maintenant tous les deux d’une grande forme, les deux parties enregistrant des victoires professionnelles contre une adversaire délicate du Championnat lors de leurs matchs respectifs de la FA Cup en milieu de semaine. Le jeune talentueux Phil Foden semble avoir gagné un départ pour City au milieu de doutes sur la forme physique de Kevin De Bruyne, tandis que Aaaron Wan-Bissaka et le sorcier gallois Daniel James pourraient tous deux être disponibles pour United.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de Man United vs Man City, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Man United vs Man City: où et quand?

Cet affrontement en Premier League a lieu à Old Trafford le samedi 7 mars.

Le coup d’envoi est prévu à 16 h 30. GMT heure locale, c’est donc 12 h 30. HE, 9 h 30. PT, commencez par des gens qui viennent des États-Unis et un coup d’envoi AEDT à 3 h 30 le dimanche matin pour une écoute folklorique d’Australie.

Comment regarder Man United contre Man City en ligne aux États-Unis exclusivement sur NBC Sports

NBC est le diffuseur américain officiel pour la saison de Premier League 2019/20 et l’endroit idéal pour regarder United vs City. Le match devrait débuter à 12 h 30. HE, 9 h 30, heure du Pacifique, avec couverture en direct sur NBCSN. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez regarder via des services de streaming tels que Sling et Fubo (qui offrent tous deux un essai gratuit).

Comment diffuser le derby de Manchester en direct au Royaume-Uni

Vous devrez être un client de Sky Sports pour regarder toute l’action d’Old Trafford en direct au Royaume-Uni.

La couverture commence sur Sky Sports Premier League à partir de 16 h. GMT le dimanche après-midi.

Si vous ne voulez pas vous inscrire à Sky juste pour regarder ce jeu, vous pouvez toujours le regarder sur Now TV avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £.

Diffusion en direct de Man United contre Man City en direct en Australie

Si vous envisagez de regarder cet énorme match Down Under, vous devrez être abonné à Optus Sports, car le réseau détient les droits de diffusion en direct exclusifs sur la Premier League pour l’Australie.

Réglez votre alarme si vous cherchez à vous brancher – il est tôt le matin à 3 h 30 du matin.

Diffusion en direct de Man United contre Man City en direct au Canada

Les amateurs de soccer canadiens pourront regarder le derby de Manchester dimanche sur le service de diffusion en continu DAZN, avec un coup d’envoi prévu à 3 h 30 du matin, lundi matin. Pour les nouveaux venus dans le service, vous pouvez regarder le match de dimanche gratuitement car DAZN offre une option de remboursement de 30 jours. Vous devrez vous inscrire au service, mais si vous ne l’aimez pas, vous pouvez récupérer votre argent dans le mois suivant votre inscription.

