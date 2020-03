Diffusion en direct de Westworld: Comment regarder la saison 3 en ligne de n’importe où

Après presque deux ans, l’attente est terminée et nous pourrons enfin revisiter Westworld une fois de plus la première de la saison 3 sur HBO le dimanche 15 mars. Que vous suiviez la série depuis sa première diffusion le 2 octobre 2016 ou que vous vouliez simplement voir de quoi s’agit tout le battage médiatique, nous vous montrerons comment regarder Westworld en ligne de n’importe où dans le monde.

Depuis que HBO a décidé pour la première fois d’adapter le film de Michael Chricton de 1973 en une série, il a capté l’attention des fans de science-fiction et de l’ouest avec son décor Far West peuplé d’habitants de robots appelés hôtes. Au cours des deux premières saisons de l’émission, les fans ont été initiés à la ville fictive de Sweetwater qui sert en fait de parc à thème pour les riches du monde où ils peuvent vivre leurs fantasmes parmi les hôtes de la ville.

Source: HBO

Sans entrer dans le territoire des spoilers, la saison 3 marquera un grand changement pour le spectacle car nous allons enfin voir comment les gens à l’extérieur du parc vivent dans ce qui semble être un cadre très futuriste. Une autre raison pour laquelle vous ne voudrez pas manquer un seul épisode de la dernière saison de Westworld est le fait qu’Aaron Paul de Breaking Bad rejoindra le casting avec Tommy Flanagan de Sons of Anarchy’s, John Gallagher Jr. de 10 Cloverfield Lane et Michael Ealy de Almost Human.

Si vous n’avez pas encore regardé les deux premières saisons de Westworld, il est maintenant temps de vous rattraper car nous ne sommes qu’à quelques jours du premier ministre de la saison 3. Cependant, se rattraper peut être difficile, surtout si HBO n’est pas disponible dans votre pays. Ne vous inquiétez pas, car ce guide vous montrera exactement comment regarder Westworld en ligne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Westworld Saison 3: Où et quand?

La troisième saison de Westworld sera diffusée sur HBO le dimanche 15 mars à 21 h. ET / PT. Chaque épisode durera une heure et de nouveaux épisodes seront présentés chaque dimanche. Malheureusement, il n’y aura que huit épisodes dans la saison 3, soit deux de moins que les saisons précédentes de la série.

Regardez Westworld en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons tous les détails sur la façon dont les fans de Westworld peuvent regarder l’émission aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la saison 3 de Westworld lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service.

Comment regarder Westworld en ligne aux États-Unis exclusivement sur HBO

Les fans de Westworld aux États-Unis pourront regarder la saison 3 de l’émission sur HBO. Si vous êtes déjà abonné au câble, vous pouvez ajouter HBO en tant que chaîne premium à la plupart des câblodistributeurs, notamment Cox, Optimum, Spectrum, Xfinity, Comcast et plus encore. Cependant, le prix pour ajouter HBO à votre abonnement varie selon le câblodistributeur et il peut être aussi bas que 15 $ par mois ou jusqu’à 20 $ par mois. Si vous décidez d’emprunter cette voie ou si vous avez déjà ajouté HBO à votre bouquet de câbles, vous pourrez également diffuser Westworld en ligne via HBO Go. Il vous suffit de télécharger l’application, puis de regarder HBO sur votre Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, ordinateur, Chromecast, Playstation 4, Xbox ONe Roku, TiVo, Samsung Smart TV ou sur iOS et Android.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à HBO ou si vous êtes un coupe-cordon, alors HBO Now est une bien meilleure option car vous pouvez diffuser HBO sur tous vos appareils préférés pour seulement 14,99 $ par mois. Un essai gratuit de 7 jours est également disponible pour que vous puissiez tester le service de streaming par vous-même.

HBO diffusera de nouveaux épisodes de Westworld à la télévision et en ligne tous les dimanches à 21 h. ET / PT.

Vous pouvez également ajouter HBO à la plupart des autres services de streaming que vous possédez déjà. Hulu et d’autres offrent la possibilité d’ajouter simplement le service à votre plan existant.

Diffusion en direct de Westworld au Canada

Les fans de Westworld au Canada pourront regarder la saison 3 de l’émission, ainsi que rattraper leur retard sur les deux premières saisons, sur Crave. Le service de streaming coûte 9,99 $ par mois et bien que vous puissiez vous inscrire via votre fournisseur de télévision actuel, vous inscrire directement via Crave vous donnera une semaine gratuite. Vous aurez également besoin du module complémentaire Crave’s Movies + HBO pour regarder Westworld qui coûte 9,99 $ par mois supplémentaires, ce qui porte votre total à 19,99 $ par mois. Cependant, pour ce prix, vous aurez accès à Crave Originals, Showtime, HBO, les derniers films, six chaînes en direct et à la demande. Le service vous permet également de regarder du contenu sur une variété d’appareils, y compris PC, Mac, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung SmartTV, Chromecast et mobile.

Comme c’est le cas aux États-Unis, de nouveaux épisodes de Westworld seront diffusés le dimanche au Canada.

Comment diffuser Westworld en direct au Royaume-Uni

Si vous vivez au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder Westworld à la télévision, vous pouvez regarder la saison 3 de la série ainsi que les deux dernières saisons sur Sky TV pour 22 £ par mois avec un contrat de 18 mois si vous êtes un nouvel abonné. , bien que le prix augmente à 27 £ par mois à la fin de votre contrat.

Si vous préférez diffuser Westworld en ligne, vous pouvez le faire sur NowTV, mais il y a un hic. Pour le moment, seules les saisons un et deux de l’émission sont disponibles sur le service de streaming qui coûte 8,99 £ par mois, mais un essai gratuit de 7 jours est disponible pour les nouveaux clients.

Westworld sera diffusé simultanément au Royaume-Uni le même jour que celui diffusé aux États-Unis, ce qui signifie que de nouveaux épisodes de la série seront diffusés tous les dimanches sur Sky Atlantic.

Diffusion en direct de Westworld en Australie

Westworld est diffusé exclusivement sur Fox Showcase en Australie et vous pouvez y accéder via Foxtel, Foxtel Now ou Foxtel depuis Telstra. Si vous voulez regarder la saison 3 sur votre téléviseur sur Foxtel, la meilleure façon de le faire est avec le forfait Foxtel Plus qui coûte 49 $ par mois. Cependant, si vous préférez diffuser Westworld en ligne, Foxtel Now est votre meilleur pari à seulement 25 $ par mois. Le service de streaming de Foxtel est également livré avec un essai gratuit de 10 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même et regarder Westworld sur PC, Mac, iOS, Android, Chromecast, Apple TV et Smart TV.

De nouveaux épisodes de Westworld seront diffusés lundi après-midi à 12 h. AEDT en Australie.

