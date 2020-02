Diffusion en direct de Wilder contre Fury 2: Comment regarder le grand match revanche en ligne maintenant

Le champion des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, et le champion linéaire, Tyson Fury, régleront leur “affaire inachevée” lorsqu’ils se retrouveront sur le ring au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas samedi pour leur revanche très attendue.

En décembre 2018, Wilder et Fury ont combattu un tirage au sort à décision partagée en 12 rounds, sans doute l’un des meilleurs combats de poids lourds des années qui ont vu Wilder conserver son titre WBC. Pendant le combat, Wilder a réussi à déposer Fury sur le tapis deux fois, une fois au huitième tour et une fois au 12e tour, mais le “Gypsy King” a pu se relever les deux fois et terminer le tour.

Depuis leur première rencontre, les deux combattants ont remporté chacun deux combats. Wilder a vaincu Dominic Breazeale par KO au premier tour en mai, puis six mois plus tard “The Bronze Bomber” a arrêté Luis Ortiz lors de la septième manche de leur match revanche 2018. Fury a quant à lui battu Tom Schwarz en seulement deux rounds en juin, puis il a triomphé d’Otto Wallin avec une victoire à l’unanimité en septembre. Cependant, lors de ce combat, Fury a subi une coupure à la paupière droite au cours du troisième tour qui a nécessité 47 points de suture et la façon dont cette blessure a guéri sera un facteur clé dans le grand match revanche de samedi.

La tension menant à Wilder contre Fury 2 s’est développée depuis un certain temps et lors de la conférence de presse finale menant au combat, Wilder et Fury ont échangé des mots avant de se lancer dans un match de bousculade.

Que vous recherchiez The Bronze Bomber, The Gypsy King ou que vous souhaitiez simplement écouter l’une des plus grandes nuits du sport de la boxe, nous vous montrerons comment regarder Wilder vs Fury 2 de partout dans le monde afin vous ne manquez pas un seul coup de poing.

Comment regarder la diffusion en direct de Wilder contre Fury 2 de n’importe où en ligne

Comment regarder Wilder contre Fury 2 aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous voulez regarder le grand combat de samedi, cela vous coûtera car Wilder contre Fury 2 est un événement PPV (pay-per-view) qui est promu conjointement par Fox Sports et ESPN +.

Si vous voulez regarder toute l’action à la télévision, vous pouvez acheter le PPV pour 79,99 $ et il sera disponible auprès de plusieurs câblodistributeurs aux États-Unis, notamment Cox, DirecTV, Dish, Optimum, AT&T U-verse, Xfinity, Verizon Fios, Spectrum, Frontier, SuddenLink et Mediacom Xtream.

Cependant, si vous préférez diffuser Wilder contre Fury 2 en ligne, vous pouvez le faire en achetant le PPV et en le regardant sur l’application Fox Sports ou vous pouvez le regarder en utilisant ESPN +. Si vous n’êtes pas encore membre ESPN +, le réseau propose un bundle où vous pouvez accéder au PPV Wilder vs.Fury 2 ainsi qu’un abonnement d’un mois au service pour 84,98 $ qui vous permettra également de diffuser d’autres sports en direct et regarder ESPN + Originals.

Vous voulez voir encore plus de boxe? N’oubliez pas de vous connecter tôt pour regarder le pré-spectacle à 19 h. Est / 16 h Pacifique et préliminaires à 19h30 Est / 16h30 Pacifique sur ESPNews et FS1.

ESPN +

La seule façon de diffuser le combat est avec un abonnement ESPN +. Vous devrez également acheter le combat unique ou un bundle pour le regarder en ligne.

Regardez Wilder contre Fury 2 au Royaume-Uni

Wilder vs. Fury 2 sera disponible exclusivement sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni pour 24,95 £. Cela signifie que vous pouvez acheter le combat sur BT TV, Sky TV ou sur Virgin Media et le regarder partout dans le pays. Vous pourrez également regarder ce combat en utilisant l’application BT Sport Box Office sur Android et iOS ou sur le Web en utilisant le lecteur en ligne du service.

Alors que la couverture de l’undercard commencera à 2 heures du matin GMT, le bombardier de bronze et le roi gitan devraient commencer leur marche sur le ring quelques heures plus tard à 5 heures GMT avant l’événement principal.

Obtenez une diffusion en direct Wilder vs. Fury 2 en Australie

Les fans de boxe australiens pourront regarder Wilder contre Fury 2 lors du Main Event. Le PPV coûtera 49,95 $ AU et l’action devrait commencer à 13 h. AEDT le dimanche. Les clients de Foxtel peuvent commander le combat en ligne, par téléphone, en utilisant leur télécommande ou dans l’application MyFoxtel tandis que les clients d’Optus TV devront appeler pour commander Wilder vs Fury 2.

Le Main Event diffusera également une rediffusion de l’ensemble de l’événement à 19 h. AEDT le dimanche ainsi que toutes les six heures à partir de 6 heures du matin.

Quand et où se déroule le combat Wilder contre Fury 2?

Le combat aura lieu aujourd’hui samedi 22 février au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. L’action débute à 19h30. Eastern, bien que le combat pour la tête d’affiche devrait commencer vers 21 heures. Eastern selon combien de temps les combats avant de finir.

Carte de combat complète Wilder contre Fury 2

Bien que le combat principal de la nuit soit Deontay Wilder contre Tyson Fury, cela ne signifie pas que c’est le seul qui mérite d’être pris en compte. Il y a un tas de grands combats qui auront lieu, y compris ceux ci-dessous.

Carte principale

Deontay Wilder contre Tyson Fury – (poids lourd)

Charles Martin contre Gerald Washington (poids lourd)

Emanuel Navarrete contre Jeo Santisima (poids super-coq)

Sebastian Fundora contre Daniel Lewis (poids super-welter)

Undercard

Subriel Matias contre Petros Ananyan (super léger)

Amir Imam contre Javier Molina (super léger)

Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs (léger)

Gabriel Flores Jr contre Matt Conway (léger)

Vito Mielnicki Jr contre Corey Champion (poids welter)

Isaac Lowe contre Alberto Guevara (poids plume)

