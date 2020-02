Diffusion en direct du Real Madrid contre Barcelone: ​​comment regarder El Clasico en ligne de n’importe où

La Liga est sur le fil du rasoir avec seulement deux points séparant ces deux équipes. Le moment ne pouvait donc pas être meilleur pour ce dernier opus de EL Classico. Ne manquez pas un coup de pied en suivant ou guide Barcelone vs Real Madrid en direct ci-dessous.

Le Real étant actuellement deuxième et ayant subi une défaite 2-1 en milieu de semaine à domicile contre Man City en Ligue des champions, il y a une intrigue supplémentaire quant à la façon dont l’équipe de Zinedine Zidane réagit à cette défaite dommageable.

L’entraîneur-chef de Barcelone, Quique Setien, est à peine deux mois dans son nouveau travail et sera désespéré de se faire aimer des fidèles du Camp Nou en remportant la victoire dans son premier Clasico.

Le Blaugrana semble certainement s’être amélioré depuis que le joueur de 61 ans a pris les commandes, et semble revenir à son style familier de jouer le ballon hors de la défense.

Le côté extérieur connaît cependant une sorte de crise défensive avec les arrières latéraux de premier choix Jordi Alba et Sergi Roberto tous les deux blessés, tandis que Gerard Pique a également peu de chances d’être disponible.

La question est de savoir si le Real peut profiter de la vulnérabilité apparente de ses grands rivaux. Los Blancos a parfois eu du mal à atteindre l’objectif cette saison, n’ayant pas réussi à marquer à pas moins de huit reprises en Liga au cours de cette campagne.

Quelle équipe va se rapprocher de la victoire en Liga? Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct du Real Madrid vs Barcelone, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Real Madrid contre Barcelone: ​​où et quand?

El Clasico aura lieu dimanche à l’Estadio Santiago Bernabéu de Madrid avec un coup d’envoi à 21 heures. CET heure locale.

Cela fait qu’il est 20 heures. GMT commence au Royaume-Uni et à 15 heures Est, 12 h Coup d’envoi du Pacifique aux États-Unis Pour ceux qui viennent d’Australie, c’est un départ à 7 heures AEDT lundi matin pour les Down Under.

Regardez le Real Madrid contre Barcelone en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens d’El Clasico plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Real Madrid contre Barcelone, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous essaierez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick,

Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder le Real Madrid contre Barcelone en ligne aux États-Unis exclusivement sur BeIN Sports

Le service sportif de télévision payante BeIN Sport possède des droits exclusifs de diffusion en direct sur la Liga aux États-Unis, y compris El Clasico. Les abonnés ont également accès à regarder des matchs via l’application de streaming BeIN Sports Connect.

BeIN Sport est accessible via la plupart des câblo-opérateurs, ainsi que par des services de streaming TV tels que FuboTV et Sling. Ils offrent également des essais gratuits, il vaut donc la peine de vérifier si vous êtes persuadé de couper le cordon.

Essayez FuboTV

Comment diffuser le Real Madrid contre Barcelone en direct au Royaume-Uni

Vous devrez être un client Premier Sports pour regarder toute l’action du Bernabéu dimanche au Royaume-Uni.

Le service d’abonnement est disponible pour les clients de Sky TV à partir de seulement 5,99 £ par mois pour sa chaîne dédiée LaLiga TV. La couverture est assez simple et passera directement à l’action à 20 h. GMT.

Il y a aussi la possibilité de choisir la portion complète du réseau qui vous offrira LaLiga TV plus Premier Sports 1 et Premier Sports 2 pour seulement 9,99 £ sur Sky et Virgin Media, vous donnant ainsi accès à l’application de streaming Premier Player du réseau. en tant que couverture en direct de la Serie A et de l’Eredivisie néerlandaise. Si c’est juste un accès en streaming que vous voulez, optez pour le package autonome Premier Player qui comprend tout pour une visualisation en ligne pour 9,99 £ par mois.

Diffusion en direct de Real Madrid contre Barcelone en direct en Australie

Si vous envisagez de regarder El Clasico Down Under, vous devrez être abonné à beIN Sports car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct du tournoi pour l’Australie.

Vous devrez être prêt à vous connecter à 7 h 00 AEDT lundi matin pour regarder l’action depuis Madrid.

Diffusion en direct El Clasico en direct au Canada

Comme avec ses voisins nord-américains, BeIN Sports est l’endroit idéal pour les fans de football espagnols au Canada, avec l’application BeIN Sports Connect sur mobile la voie à suivre pour diffuser le match en déplacement.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à BeIN, vous avez également la possibilité de choisir FuboTV, qui est le fournisseur exclusif de services de diffusion en continu de la Liga sur le football.

