DigiTimes: les nouvelles commandes de composants iPhone à bas prix sont «différées» jusqu’au deuxième trimestre

Le prochain iPhone LCD à bas prix d’Apple a atteint la dernière étape de la vérification des produits sur les chaînes de montage en Chine, mais les composants retardés signifient qu’il pourrait encore être reporté au deuxième trimestre de l’année, selon DigiTimes.

Concept “iPhone 9” rendu par @OnLeaks via iGeeksBlog

Dans deux rapports distincts publiés aujourd’hui, la publication à succès de l’industrie taïwanaise affirme que le soi-disant «‌iPhone 9‌» ou «iPhone SE 2» a été vérifié aux usines Foxconn et Pegatron, mais qu’Apple a différé les commandes de PCB pour l’appareil du premier trimestre au deuxième en raison de l’impact de la flambée de coronavirus, suggérant un possible retard de lancement.



Les fabricants de PCB flexibles basés à Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement des appareils Apple verront leurs expéditions pour le prochain ‌iPhone‌ SE2 d’entrée de gamme différées du premier trimestre au deuxième, et leurs revenus du deuxième trimestre pourraient inverser les tendances saisonnières en raison du report, selon Jusqu’à présent, toutes les rumeurs faisaient état d’un lancement de l’appareil à bas prix dès ce mois-ci. Selon des rumeurs, le nouveau ‌iPhone‌ pourrait être annoncé le 31 mars, et un lancement devrait suivre le 3 avril. Cependant, il est possible que la production du nouveau ‌iPhone‌ à bas prix puisse potentiellement voir quelques retards en raison de l’épidémie de coronavirus en cours en Chine, selon à plusieurs sources.

Le nouvel ‌iPhone‌ à bas prix d’Apple, qui devrait ressembler plus à un iPhone 8 qu’autre chose, comportera un écran LCD de 4,7 pouces, mais sera mis à niveau avec la même puce A13 que celle des iPhone 11 et 11 Pro, selon rumeurs. Il est censé inclure 3 Go de RAM et continuera à offrir Touch ID au lieu de Face ID, avec un bouton Accueil en bas de l’appareil.

Le prochain lowiPhone‌ à bas prix devrait coûter 399 $, il devrait donc être une option de mise à niveau populaire pour les utilisateurs de ‌iPhone‌ qui ont actuellement un ‌iPhone‌ 6 ou 6s et qui recherchent une mise à niveau abordable qui offre le même ensemble de fonctionnalités.

