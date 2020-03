DigiTimes: les restrictions de voyage d’Apple pourraient retarder le lancement de l’iPhone 12 jusqu’en octobre

L’interdiction par Apple de ses ingénieurs de voyager en Asie à la suite du coronavirus a affecté le développement de son iPhone de prochaine génération, ce qui pourrait entraîner un lancement retardé à l’automne, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par DigiTimes.

Selon la publication taïwanaise axée sur la chaîne d’approvisionnement, Apple a prolongé le délai d’un mois jusqu’à la fin avril pour la suppression d’un ensemble de restrictions de voyage empêchant ses ingénieurs de faire des voyages d’affaires en Asie, et les restrictions ont retardé la vérification technique tests (EVT) pour les iPhones 5G dans les usines de fabrication en Chine.

Les fabricants de chaînes d’approvisionnement liés s’attendaient à l’origine à ce que les procédures EVT reprogrammées soient exécutées fin mars, permettant le lancement de la production en volume des nouveaux appareils ‌iPhone‌ en juin, ont déclaré les sources, ajoutant qu’un nouveau retard des tests EVT fin avril pourrait retarder la production en volume de 1 à 2 mois supplémentaires.

À en juger par le calendrier EVT révisé, le lancement du produit Apple pour les appareils de la prochaine génération d’iPhone pourrait être reporté à octobre, ont déclaré les sources.

La réclamation fait suite à un article de Bloomberg publié ce week-end qui cite un rapport d’analystes de Bank of America suggérant que la sortie de l’iPhone 5G d’Apple pourrait être retardée d’un mois cet automne.

Les restrictions de voyage d’Apple ont été signalées pour la première fois à la fin du mois dernier. Les restrictions s’appliquent à plusieurs pays touchés par l’épidémie de coronavirus, y compris la Chine, qui est un problème parce que les ingénieurs Apple visitent souvent la Chine à cette période de l’année pour se préparer à la fabrication de nouveaux iPhones.

La production de nouveaux appareils démarre généralement en été, mais au cours des premiers mois de l’année, les employés d’Apple se rendent en Chine pour perfectionner les processus d’assemblage avec des partenaires de fabrication comme Foxconn.

Ces retards pourraient réduire le temps dont Apple a besoin pour finaliser les commandes de puces et autres composants de l’iPhone qui doivent être effectués bien avant le début de la production complète. Cependant, les experts de la chaîne d’approvisionnement ont déclaré à . fin février qu’Apple avait encore le temps de garder le calendrier de l’iPhone en bonne voie, malgré les restrictions de voyage.

“Nous avons institué des restrictions de voyage spécifiques dans quelques pays, dont la Chine, la Corée du Sud et l’Italie”, a déclaré Apple dans une note envoyée aux employés la semaine dernière. Apple recommande plutôt aux employés de gérer les réunions via des appels téléphoniques et des chats vidéo.

Apple prévoit de lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone à l’automne, selon le respecté analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. La gamme tout OLED serait composée de modèles de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et 6,7 pouces, qui prendront tous en charge la 5G.

DigiTimes prévoit que les expéditions globales de smartphones compatibles 5G seront beaucoup plus faibles au premier semestre 2020 que prévu initialement, en raison de l’influence de l’épidémie.

.