Dilemme d’Apple: lancement de nouveaux produits lors d’une pandémie

On pourrait affirmer que la sortie par Apple de nouveaux iPads et Mac au milieu d’une pandémie mondiale est sourde. Ou peut être pas.

Comme nous, et tout le monde, l’avons signalé le 19 mars, Apple a sorti de nouveaux iPads et Mac. Était-ce sage? C’est un problème complexe, nuancé, et il y a des avantages et des inconvénients.

Un médecin à qui j’ai parlé, qui est également un client et un fan d’Apple, a décrit la décision comme «sourde.» Mais réellement? Examinons la question de plus près.

Les inconvénients

Au premier ordre, la décision semble aller à l’encontre d’un bon leadership moral. Alors que d’autres sociétés, compagnies aériennes, hôtels, restaurants et FAI, pour n’en nommer que quelques-uns, font de grands sacrifices, Apple semble poursuivre ses activités comme d’habitude.

Et puis il y a la question de savoir si Apple, connu pour son accent sur les problèmes de santé, pourrait faire plus que donner de l’argent.

Ensuite, Apple ne pourrait-il pas, au lieu de cela, utiliser sa capacité industrielle pour fabriquer des fournitures médicales essentielles?

Enfin, et cela est incertain, les employés d’Apple qui ne devraient pas être en première ligne pour vendre les nouveaux produits sont-ils menacés?

Avantages

Du côté positif, Apple sait que beaucoup plus de personnes, dans le monde, travaillent à domicile et que beaucoup doivent acheter la meilleure technologie disponible à cet effet. Cela seul est une raison suffisante.

De plus, ces nouveaux produits étaient en cours de conception et de production bien avant que le virus COVID-19 ne provoque une pandémie. Maintenant qu’ils sont fabriqués par des personnes qui ont créé des emplois, il est inutile de les laisser reposer, vieillir, sur les étagères des stocks.

Quant à l’équipement médical, la chaîne d’approvisionnement d’Apple est conçue pour produire des produits électroniques grand public très spécifiques. Cela nécessiterait une action gouvernementale de haut niveau pour permettre à Apple de contourner les brevets, les licences et les problèmes d’exportation / importation. Et concevoir l’équipement pour la fabrication. Cela peut arriver, mais pas aujourd’hui. Pour l’instant, les dons en argent sont roi.

Quant aux employés exposés à de nouveaux risques, peut-être pas car Apple a une multitude de produits à offrir et les nouveaux produits remplacent simplement les anciens. Les heures d’ouverture des magasins de détail et les efforts d’assainissement seront fixés par les conditions locales, et, en fait, les magasins de détail Apple sont toujours fermés au moment de la rédaction de cet article. Chaque magasin a un avis.

Nos magasins sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients. Pour les achats avec livraison rapide et gratuite, achetez ici sur apple.com ou l’application Apple Store. Pour le service et l’assistance, rendez-vous sur support.apple.com ou appelez le 800-275-2273. Nous avons hâte de vous voir bientôt.

Pesée

Dans l’ensemble, cela a dû être une décision mûrement réfléchie. Il semble que les avantages l’emportent absolument sur les inconvénients. Apple peut prendre un peu de flak, mais je pense qu’Apple est sur la bonne voie.