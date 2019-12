Discord sur Android ajoute une connexion QR de type WhatsApp et une synchronisation des contacts

Si vous ne pouvez pas fragrer les joueurs sur le PC, vous pouvez toujours sauter dans le bus de fête sur votre téléphone, grâce à l'application Fortnite sur Android. Cependant, vous devrez garder les voies de communication ouvertes avec votre groupe pour vraiment briller et obtenir le W: c'est là que Discord entre en jeu, l'une des applications les plus populaires pour les joueurs du monde entier. Et l'application Android du service s'améliore encore, grâce à deux améliorations de la qualité de vie.

Le premier, déjà fonctionnel, permet de se connecter sur votre PC ou l'application Web Discord en scannant simplement un code QR sur votre téléphone. Si vous êtes déjà connecté sur votre téléphone, vous pouvez également vous connecter au PC en accédant aux paramètres de l'application – accessibles en tirant le menu hamburger à gauche et en appuyant sur l'icône en forme de roue dentée à côté de votre surnom et de votre balise – et puis en choisissant l'option «Scanner le code QR» sous Paramètres utilisateur.

Sur le PC ou l'application Web, l'écran de connexion devrait afficher un code QR par défaut après les mises à jour côté serveur de Discord, donc tout ce que vous avez à faire est de scanner le code QR à l'écran, et vous devriez être prêt à partir. Si cela vous semble familier, c'est parce que c'est exactement le fonctionnement des applications de bureau et Web pour WhatsApp.

De plus, après avoir fouillé le code de l'application, les développeurs de XDA ont découvert que les ingénieurs de Discord travaillent sur une autre fonctionnalité qui est un élément de base de l'expérience WhatsApp depuis un certain temps: la synchronisation des contacts via votre répertoire. Surnommée «Friend Sync» par Discord, la fonction vous demandera de vérifier votre numéro de téléphone avec l'application en premier. C'est certainement une bonne chose car cela signifie que vos contacts ne seront probablement pas accessibles par l'application à moins que vous ne vouliez réellement la fonctionnalité.

Une fois cela fait, Discord analysera votre répertoire pour trouver les numéros enregistrés avec d'autres comptes Discord et vous offrira la possibilité de les ajouter à la liste de vos amis en un seul clic. Pour garantir la confidentialité des utilisateurs, la fonctionnalité ne fonctionnera que si les deux utilisateurs ont leurs numéros respectifs dans leur liste de contacts et que tous deux ont activé FriendSync. Il vous informera également si quelqu'un de vos contacts crée un nouveau compte Discord, tout comme le fonctionnement de Telegram. Prenez les nouvelles avec un grain de sel; car cela dépend d'un démontage de l'APK et n'a pas été officiellement confirmé par Discord, il est possible que la fonctionnalité soit retirée avant une sortie publique.

L'application Discord sur Android propose désormais un thème sombre AMOLED caché