Disgaea 1 Complete, Reed Remastered et Unitied

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai un portage de qualité d’un remaster fidèle pour le SRPG Disgaea 1, le lancement d’un jeu de plateforme élégant et stimulant, et un casse-tête minimal divertissant qui est tout au sujet du mouvement de bloc synchronisé. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 27 janvier 2020.

Jeux

Disgaea 1 Complete

Couverture de la police Android: Le RPG de stratégie classique Disgaea 1 débarque sur le Play Store comme un remaster fidèle

Disgaea 1 Complete est un portage du remaster qui a fait son chemin vers les consoles en 2018. Cela signifie que les graphismes du titre sont améliorés par rapport à Disgaea: Hour of Darkness. La prise en charge du contrôleur est également incluse et les commandes à écran tactile fonctionnent bien car elles ont été conçues pour les entrées basées sur les prises. Les sauvegardes dans le cloud sont également prises en charge, ce qui signifie que vous pouvez facilement récupérer et jouer au jeu, quel que soit l’appareil Android de votre choix. Ainsi, même si le prix de 33 $ peut être difficile à avaler, vous obtenez un remasterisateur de qualité de l’un des meilleurs SRPG jamais créés.

Monétisation: 32,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Reed Remastered

Reed Remastered est un jeu de plateforme élégant qui est disponible sur iOS depuis octobre 2019 et vient de faire son chemin vers Android cette semaine. La première chose à garder à l’esprit est qu’il s’agit d’un jeu de plateforme difficile, alors ne vous attendez pas à parcourir cette version du premier coup. Il faudra beaucoup d’efforts pour arriver à la fin de ce match. Donc, alors que Reed Remastered est un ancien titre qui vient tout juste d’arriver sur Android cette semaine, c’est un jeu de plateforme solide qui offre un défi valable, ce qui est rare et rare sur le Play Store, alors assurez-vous de ne pas le manquer.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

Unitied

Unitied est un jeu de puzzle minimal qui ressemble beaucoup au casse-tête classique Sokoban, mais avec la torsion que tous les blocs de cette version se déplaceront en même temps. Ainsi, lorsque vous ajustez chaque bloc, vous devrez également prendre en compte tous les autres blocs pendant ce mouvement afin de résoudre les nombreux puzzles du jeu. C’est une configuration simple qui offre des graphismes simples, et grâce à ce choix de conception, Unitied est un plaisir à jouer.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

MergeCrafter

MergeCrafter est un jeu simple qui consiste à fusionner les blocs de voxels que vous pourriez trouver dans un jeu comme Minecraft. Bien qu’il existe déjà de nombreux jeux de fusion disponibles sur le Play Store, je pense qu’il est assez impressionnant que ce titre évolue au fur et à mesure que vous fusionnez, ce qui signifie que vous finirez par atteindre des puzzles où vous fusionnerez dans des environnements totalement différents, ce qui permettra un bon changement de rythme que vous travaillez vers la fin de la partie. Gardez à l’esprit que le titre est actuellement en cours de test, de sorte que la mécanique peut changer au fil du temps à mesure que le développement avance.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Ultimate Reality – Un jeu de plateforme dimensionnel

Ultimate Reality est un jeu de plateforme 2D engageant où vous voyagerez à travers les dimensions tout en combattant le crime. De toute évidence, les graphiques basés sur les pixels sont la star du spectacle ici, bien que le gameplay de plate-forme soit le sien, ce qui signifie que c’est une version de qualité qui mérite d’être explorée. Vraiment, la seule chose qui retient ce titre est le fait que vous ne pouvez supprimer aucune de ses publicités, donc j’espère qu’un seul IAP se rendra dans le jeu afin que nous puissions choisir de supprimer ces publicités si nous le souhaitons.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Stickman Trick Soccer

Stickman Trick Soccer est la dernière version de la franchise Stickman de Djinnworks. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un titre consacré à la réalisation d’astuces de football. Chaque étape est remplie d’obstacles, et donc pour frapper la balle dans le but, de nombreuses astuces différentes seront nécessaires pour votre progression. Considérez cette version comme la version football de Desert Golfing, et vous vous approchez de ce que vous pouvez attendre de Stickman Trick Soccer.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Escouade Call of Mini ™

Au cours du mois dernier, Triniti Interactive a réédité gratuitement certains de ses anciens jeux (bien qu’ils contiennent des publicités), et bien que beaucoup de ces titres souffrent de problèmes de performances et d’affichage, car ils sont si vieux, il est bon de savoir que les jeux sont à nouveau disponibles pour ceux qui voudraient y revenir. Call of Mini Squad est le dernier titre à revenir, et c’est un simple jeu de tir de haut en bas. Gardez à l’esprit que les IAP du jeu ont été désactivés, ce qui peut rendre la progression difficile car rien d’autre n’a été rééquilibré.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Happy Wheels

Apparemment, Happy Wheels a rencontré beaucoup de succès en ligne en tant que jeu basé sur le Web, et il a donc été porté sur Android. Plus ou moins, il s’agit d’un jeu d’obstacles basé sur la physique visant à éviter les obstacles lorsque vous vous dirigez vers un parcours d’obstacles. Comme vous pouvez l’imaginer, cette configuration maladroite permet de nombreux scénarios amusants, et comme il y a plus de 60 niveaux à jouer, vous pouvez vous attendre à passer un bon moment à jouer à travers cette version hilarante.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Pew Pew Planet

Pew Pew Planet est un jeu de tir occasionnel où vous déchargerez vos balles sur les nombreux serviteurs qui entourent les nombreuses planètes différentes du jeu. Au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquerez de nouvelles armes, ce qui vous aidera dans votre quête pour détruire tous les serviteurs. Idéalement, atteindre votre meilleur score est votre objectif, et il y a un classement quotidien, ce qui signifie que tout le monde a la chance d’atteindre le haut de la liste chaque jour.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 2,99 $

Les vacances de Kiki

Kiki’s Vacation est un jeu d’aventure inactif qui est actuellement en accès anticipé, et il propose un adorable thème kawaii. Le gameplay est centré sur la création de relations avec les insulaires du jeu, et le temps passe en temps réel, ce qui signifie que les événements en jeu s’aligneront sur l’heure du jour, un peu comme la série Animal Crossing. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un jeu inactif, le gameplay décontracté est plutôt superficiel par rapport à la série principale Animal Crossing.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 13,99 $

Tennis Stars: Ultimate Clash

Tennis Stars: Ultimate Clash est une version à accès anticipé, et c’est une affaire décontractée basée sur le balayage où vous glisserez à gauche ou à droite sur l’écran pour frapper la balle de tennis dans ces directions. Bien sûr, comme il s’agit d’un titre encore en cours de test, des bugs sont attendus, bien que d’après ce que j’ai joué, le jeu soit assez stable.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 19,99 $

Magic: ManaStrike

Les saisies d’argent de marque ne sont pas nouvelles dans le monde du jeu mobile, il n’est donc pas surprenant de voir que Netmarble a publié cette semaine un auto-bagarreur qui contient un skin Magic: The Gathering. Jusqu’à présent, les critiques n’ont pas été très gentilles, grâce au manque de stratégie dans ce jeu de stratégie. C’est presque comme si les développeurs avaient conçu une boîte skinner inutile et oublié d’ajouter une raison pour que les gens jouent, espérant très probablement que la nostalgie des fans pour Magic: The Gathering attirerait une base de joueurs à elle seule.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 44,99 $

Royaume d’Alters

Vous devez juste aimer la façon dont il y a tant de développeurs qui refusent absolument de décrire leurs jeux sur le Play Store. Bien sûr, c’est une astuce bon marché pour duper les gens en installant un jeu, juste pour voir ce que c’est, mais pour moi, c’est simplement la marque d’un développeur paresseux trop embarrassé pour décrire la dernière saisie d’argent pour arriver sur le Play Store. Realm of Alters est un de ces jeux, mais heureusement, j’ai installé le titre pour signaler que Realm of Alters est un jeu de cartes basé sur le gacha, et c’est complètement oubliable.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Histoire de RollerCoaster Tycoon®

RollerCoaster Tycoon Story vient d’Atari, et je suppose que la société n’a plus d’idées car il s’agit d’un match-3. Oui, Atari vient de sortir un nouveau titre RollerCoaster Tycoon qui n’offre pas une once de gameplay RollerCoaster Tycoon. Bien sûr, vous pourrez peut-être moudre à l’infini en assortissant des gemmes afin de décorer un parc à thème, mais cela ne fait que partie de la mouture sans fin, incitant les gens à penser qu’ils progressent en gagnant de nouvelles décorations pour leur parc.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Disney Getaway Blast

De toute évidence, il n’y a pas suffisamment de jeux de match-3 actuellement disponibles sur le Play Store, et Disney a donc engagé Gameloft pour créer Disney Getaway Blast, le dernier match-3 sur le Play Store pour contenir 99,99 $ d’achats intégrés. Alors bien sûr, le jeu peut être classé “E” pour tout le monde car son art contient de jolies caricatures de personnages Disney conçus pour plaire aux enfants, mais évidemment, l’argent est le but de cette sortie moralement en faillite. Alors, peu importe si vos enfants sont exposés à des jeux de hasard flagrants déguisés en jeux vidéo pour enfants. Il y a de l’argent à gagner, et c’est tout ce qui compte.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

SNOW BROS. classique

SNOW BROS. classic est un portage du jeu classique de Snow Bros. sorti à l’origine en 1990, mais maintenant il contient des IAP, des publicités et un système d’endurance. Malheureusement, ce port offre peu d’améliorations par rapport au titre d’arcade d’origine, ce qui signifie que les commandes de l’écran tactile sont nulles et que l’interface utilisateur est horrible. Honnêtement, si les gens veulent gagner de l’argent en mettant à jour des jeux plus anciens, faites au moins le travail pour vous assurer que le jeu fonctionne bien sur le matériel que vous ciblez.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,99 $ à 99,99 $

Neonverse Invaders Shoot ‘Em Up: Galaxy Shooter

Neonverse Invaders Shoot ‘Em Up est un SHMUP de haut en bas qui offre des graphismes agréables et un gameplay mouvementé, bien que les commandes puissent utiliser un peu de travail. Après tout, tirer dessus nécessite des précisions lorsque les balles volent dans tous les sens, ce qui signifie que cette libération peut parfois être exaspérante lorsque vous savez que ce sont les contrôles qui vous retiennent, pas les compétences. Je ne suis pas non plus un fan de la monétisation de ce titre car il n’y a absolument aucune raison pour que quelque chose d’aussi simple qu’un SHMUP nécessite un achat de 200 $.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 199,99 $

