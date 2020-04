Disney + atteint 50 millions d’abonnés en seulement cinq mois

Cinq mois après son lancement, et avec des millions de personnes bloquées à la maison, le service de streaming de Disney Disney + compte désormais 50 millions d’abonnés, rapporte Deadline.

Disney + comptait début février 28,6 millions d’abonnés, ce qui signifie que le service de streaming a augmenté de 21,4 millions d’abonnés au cours des deux derniers mois. Une grande partie de cette augmentation peut être attribuée aux récents lancements du service au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, en France, en Suisse et en Inde.

50 millions d’abonnés sont en avance sur les chiffres de Disney. Lors du dévoilement du service, Disney a estimé qu’il compterait 60 à 90 millions d’abonnés dans le monde d’ici la fin de 2024, et si la croissance se poursuit, Disney atteindra cet objectif cette année.

Apple n’a pas publié de numéros d’abonné, ce qui signifie qu’il n’y a pas de comparaison directe avec Disney +. Depuis septembre, Apple offre une année de service gratuite à tous ceux qui achètent un nouvel appareil Apple, il faudra donc plus d’un an pour qu’Apple dispose d’un grand nombre d’abonnés payants.

Au lancement, Disney + a organisé des promotions pour un service à prix réduit pendant plusieurs années, réduisant le service à l’équivalent de 3,99 $, et a fourni un accès gratuit à Disney + aux abonnés de Verizon. À l’exception des membres de l’essai gratuit et des utilisateurs de Verizon, les clients ayant accès à Disney + le paient, contrairement à la plupart des abonnés d’Apple TV‌ + à l’heure actuelle.

Disney + a un avantage significatif sur «Apple TV» + parce que Disney + a un catalogue de contenu établi ainsi que de nombreuses franchises populaires Star Wars et Marvel. “The Mandalorian”, l’émission phare avec laquelle Disney + a été créée, a reçu plus d’attention que n’importe laquelle des émissions de lancement de “Apple TV” +, y compris “The Morning Show”, “Dickinson”, “See” et “For All Mankind”.

Apple pourrait rattraper son retard à l’avenir compte tenu de son énorme base d’abonnés et du grand nombre de personnes qui possèdent un appareil Apple, mais il faudra un certain temps avant qu’Apple puisse égaler les offres de contenu de Disney.

.