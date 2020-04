Disney + est désormais disponible sur Hotstar en Inde: tout ce que vous devez savoir

Cinq mois après son lancement aux États-Unis, Disney + a fait ses débuts en Inde. Le contenu du service de streaming a été intégré à la bibliothèque de Hotstar, propriété de Disney, et c’est une décision intelligente car Hotstar compte déjà plus de 300 millions d’utilisateurs dans le pays.

Disney + propose ses émissions originales comme The Mandalorian, et propose des titres de toute la franchise Star Wars, du contenu Pixar et Marvel, et bien plus encore. La plupart du contenu Disney + est disponible dans les langues régionales, les utilisateurs pouvant diffuser en hindi, télougou et tamoul.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Disney + Hotstar en Inde.

Combien coûte Disney + Hotstar?

Avec l’intégration du contenu Disney +, Hotstar a été renommé Disney + Hotstar. Il existe un niveau gratuit qui comprend des annonces et deux plans payants. Le plan VIP Disney + Hotstar coûte 399 ₹ (5,30 $) par an, et il comprend l’accès à une sélection de séries télévisées et de films du catalogue arrière de Disney – y compris l’univers cinématographique Marvel, Le Lion King, Mickey Mouse, Doraemon, et plus – dans plusieurs Indiens les langues.

Le plan VIP Disney + Hotstar comprend également l’accès à tous les grands événements sportifs, y compris le cricket, le football, la Formule 1, etc. Ce plan coûtait 365 livres sterling (2,85 $), et l’augmentation mineure des coûts vaut bien l’accès à tout le nouveau contenu Disney.

Si vous souhaitez diffuser des originaux Disney + et accéder à des émissions de télévision internationales telles que HBO, Showtime et Fox, vous voudrez vous abonner à Disney + Hotstar Premium. Ce plan vous permet de diffuser des émissions comme The Mandalorian, toute la franchise Star Wars et bien plus encore. Vous bénéficiez également d’un accès illimité à tous les contenus sportifs de Hotstar.

Disney + Hotstar Premium coûte 1499 ₹ (20 $) par an, soit une augmentation de 500 ₹ (7,75 $) par rapport au plan premium précédent de Hotstar. Cela signifie que vous ne payez en gros que 500 ₹ par an pour du contenu Disney + en Inde. Et non, si vous vous demandez, il n’y a aucun moyen de simplement vous abonner au contenu Disney + sur Hotstar.

Sur combien d’appareils puis-je diffuser simultanément?

Comme les plans précédents de Hotstar, vous ne pouvez diffuser du contenu premium que sur un seul appareil à la fois. C’est le compromis pour les frais annuels peu élevés, donc si vous avez besoin de diffuser des émissions sur plusieurs appareils, vous devrez créer un autre compte. Cette limitation concerne uniquement le contenu balisé premium; d’autres émissions de télévision et films peuvent être diffusés sur deux appareils à la fois.

Et si je suis déjà abonné aux plans premium de Hotstar?

Si vous avez payé pour les plans VIP ou Premium de Hotstar, vous serez mis à niveau vers les plans Disney + sans frais supplémentaires pendant la durée de votre adhésion. Vous devrez payer le tarif mis à jour une fois votre abonnement renouvelé. Donc, si vous êtes sur le niveau Premium, vous pourrez accéder à tous les originaux Disney + jusqu’à la fin de votre abonnement. Pour renouveler, vous devrez débourser 1499 ₹ au lieu de 999 ₹.

Comment accéder au contenu Disney +?

L’interface utilisateur de Hotstar n’a pas beaucoup changé, mais il y a maintenant une section Disney + dédiée qui héberge tout le contenu Disney. Comme l’application Disney + dans d’autres régions, elle est divisée en cinq catégories: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. La répartition par catégorie facilite la recherche de vos émissions de télévision et films préférés.

Quelles émissions et quels films sont disponibles en streaming?

À l’époque du lancement de Disney +, il était très important d’offrir The Simpsons, la première fois que l’émission était disponible sur un service de streaming. Cependant, l’émission n’est pas disponible en Inde. Je n’ai pas non plus pu trouver X-Men: The Animated Series et les films du catalogue précédent, y compris The BFG, The Sound of Music, etc.

Pour l’instant, l’omission notable est The Simpsons. Mais il y a beaucoup de contenu disponible pour diffuser sur Disney + en Inde, et voici une courte liste des meilleures émissions de télévision et films disponibles en ce moment:

Le Mandalorien

Franchise Star Wars

Univers cinématographique Marvel

Tron l’héritage

Le Roi Lion (2019)

La belle et la bête (2017)

WALL-E

Frozen II

Toy Story 4

DuckTales

Solo gratuit

À l’envers

Avatar

Ratatouille

Puis-je diffuser en 4K HDR?

Non. Hotstar est toujours limité au contenu 1080p, et il n’y a pas non plus d’audio Dolby ici. Le débit n’a pas changé, et j’ai mesuré une moyenne de 3,5 Mbps à 1080p. Dans un certain contexte, la plupart des émissions Netflix à 1080p ont plus du double de ce débit, et je vois généralement un débit de 7,5 Mbps à 10 Mbits.

Bien sûr, le contenu Disney + aux États-Unis est disponible en 4K, et lorsque j’ai testé le service là-bas, j’ai obtenu un débit binaire de 17 Mbps à 20 Mbps. Cela dit, vous payez essentiellement un dixième de ce que Disney + coûte sur d’autres marchés, donc ce n’est pas un mauvais compromis.

Beaucoup plus à venir

Ce n’est que le début de Disney + en Inde, et nous devrions voir beaucoup plus de services dans les mois et les années à venir. Disney a automatiquement accédé à une énorme base d’utilisateurs en intégrant son catalogue au sein de Hotstar, et cela solidifie le Disney + Hotstar rebaptisé comme la meilleure plate-forme de streaming en Inde.