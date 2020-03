Disney + est en direct en Europe, mais avec une utilisation réduite de la bande passante

LONDRES – Disney + est arrivé mercredi dans sept pays européens. Il permet aux téléspectateurs de ces pays d’accéder à l’intégralité du contenu de la gamme, des Stars aux Simpsons en passant par National Geographic. Cependant, il a réduit le trafic de limitation pour aider à atténuer la pression actuellement exercée sur les réseaux à large bande.

Disney + fonctionnant avec une utilisation de la bande passante inférieure de 25%

Avant aujourd’hui, la Hollande était le seul pays européen à avoir accès à Disney +. Lancé là-bas en même temps qu’il a été lancé aux États-Unis, il est maintenant également disponible en:

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Espagne

L’Autriche

Suisse

Les téléspectateurs de ces derniers territoires n’ont actuellement accès qu’à deux épisodes de la série originale The Mandalorian. Vraisemblablement, cela vise à empêcher les gens de se gaver tout au long de la période d’essai de sept jours. Le service sera disponible en France le 7 avril. La société a confirmé son lancement avec une utilisation globale de la bande passante inférieure d’au moins 25%. Ceci dans le but de contribuer à réduire la pression actuelle sur la capacité européenne à large bande.

Commentant le lancement, Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International, a déclaré:

Le lancement simultané sur sept marchés marque une nouvelle étape pour Disney +. En tant que site de streaming pour Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic, Disney + offre une narration optimiste de haute qualité que les fans attendent de nos marques, désormais disponible à grande échelle, de manière pratique et permanente sur Disney +. Nous espérons humblement que ce service pourra apporter des moments de répit bien mérités aux familles en ces temps difficiles.

Disney + est disponible pour 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour un abonnement annuel. Il est de 6,99 € ou 69,99 € en Europe. Les utilisateurs au Royaume-Uni et en Allemagne peuvent s’abonner directement sur leur appareil Apple via un achat via l’application.