Disney + et sa série épique «The Mandalorian» seront lancés en Europe plus tôt que prévu – .

Disney + n’est actuellement disponible que sur trois marchés, dont le Canada, les Pays-Bas et les États-Unis, ce qui rend la lecture de certains de ses contenus une corvée ennuyeuse pour la plupart des gens. Le Mandalorian est facilement la première série télévisée de Disney pour le service de streaming et une émission que vous apprécierez certainement, surtout si vous aimez les histoires de Star Wars. Pour le regarder depuis l’Europe et d’autres territoires, vous devrez soit vous connecter VPN à l’abonnement Disney + de quelqu’un, soit le télécharger illégalement. Heureusement, cela est sur le point de changer très bientôt, car Disney vient d’annoncer le lancement de Disney + sur plusieurs marchés européens encore plus tôt que prévu.

Disney + sera disponible en Autriche, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni le 24 mai, une semaine avant la date de sortie annoncée le 31 mars. Disney a également confirmé le prix de la région, ce qui est exactement ce à quoi vous vous attendez: 5,99 £ / 6,99 € par mois ou 59,99 £ / 69,99 € pour un abonnement annuel. Ce dernier est le plus logique si vous êtes là pour le long terme – Disney n’a pas encore dévoilé d’offres spéciales pour la région.

La Belgique, les pays nordiques et le Portugal rejoindront les marchés ci-dessus en été.

Pour rappel, chaque compte Disney + est compatible avec presque toutes les plates-formes pouvant diffuser des vidéos, des smartphones et tablettes aux consoles, téléviseurs et autres appareils de streaming. Chaque compte prend en charge jusqu’à quatre flux simultanés d’une résolution allant jusqu’à 4K, jusqu’à sept profils, y compris des profils pour enfants, et des téléchargements illimités sur jusqu’à dix appareils.

Le Mandalorian ne sera pas le seul spectacle Disney + disponible en streaming le premier jour. Parmi les autres originaux, citons High School Musical, Lady and the Tramp, Le monde selon Jeff Goldblum, Diary of a Future President, ainsi que de nombreux contenus provenant de toutes les plateformes de Disney, notamment Disney, Pixar, Marvel et Star Wars.

Source de l’image: Steven Senne / AP / Shutterstock

.