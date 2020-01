Disney + fait avancer la date de lancement européenne

LONDRES – Disney + arrivera au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars. La société a également confirmé mardi que le service de streaming coûterait 5,99 £ / 6,99 € par mois, ou 59,99 £ /$69,99 par an.

Disney + se développe en Europe plus tôt que prévu

Disney + devait être lancé en Europe le 31 mars, mais il arrive maintenant une semaine plus tôt. Il s’étendra à d’autres pays d’Europe occidentale plus tard dans l’année. Actuellement, le seul pays européen dans lequel le service est disponible est les Pays-Bas. Il y a été lancé au même moment où le service a été mis en service en Amérique du Nord. Cela signifie que les téléspectateurs européens auront accès à des séries originales comme The Mandolorian et High School Musical: The Musical: The Series, ainsi qu’à un vaste catalogue de contenus appartenant à Disney.

Le prix est compétitif avec Apple TV +, qui coûte 4,99 £ par mois au Royaume-Uni. Cependant, ceux qui ont récemment acheté un nouveau produit Apple bénéficient du service gratuit pendant un an.