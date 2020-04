Disney + gagne sur Netflix alors qu’il atteint 50 millions d’abonnés – .

Disney + compte désormais plus de 50 millions d’abonnés à travers le monde.

Cela se compare à 26,5 millions d’abonnés Disney + en février de cette année.

À titre de comparaison, Netflix compte 61 millions d’abonnés basés uniquement aux États-Unis.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous avions le sentiment que Disney + allait être énorme, mais peu de gens auraient pu prévoir à quel point le service de streaming naissant de Disney a pris d’assaut les États-Unis. Soutenu par The Mandalorian et une bibliothèque incroyablement solide de contenu existant – un catalogue qui comprend chaque saison des Simpsons – Disney + a démarré de façon dynamique et n’a pas ralenti depuis.

Selon les dirigeants de Disney, le total cumulé des abonnés Disney + dépasse désormais les 50 millions, un chiffre qui a récemment grimpé en flèche grâce au récent déploiement de Disney + en Europe. Si vous vous souvenez, Disney + est devenu disponible au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Irlande, en Autriche et en Suisse le 24 mars.

Pour mettre le chiffre de 50 millions dans son contexte, gardez à l’esprit que Disney + comptait environ 26,5 millions d’abonnés en février de cette année. En bref, Disney a réussi à presque doubler sa base d’abonnements en environ deux mois. C’est un exploit impressionnant, peu importe comment vous le regardez. Et si vous considérez que Disney + a été lancé début novembre, le nombre d’abonnés Disney + ne fait pas qu’accroître, il s’accélère. Ainsi, même si des rapports d’analystes ont affirmé que l’intérêt pour Disney + diminuait, les données froides et rigoureuses de Disney suggèrent le contraire.

“Nous sommes vraiment satisfaits que Disney Plus résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue en Europe occidentale, au Japon et en Amérique latine plus tard cette année”, a déclaré Kevin Mayer de Disney dans un communiqué de presse. . “Une grande narration inspire et élève, et nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une vaste gamme de divertissements enracinés dans la joie et l’optimisme sur Disney +.”

Alors, comment Disney + se superpose-t-il à Netflix de nos jours? Eh bien, le mastodonte du streaming a révélé lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats qu’il compte désormais 167 millions d’abonnés dans le monde et 61 millions aux États-Unis. Netflix est clairement le gorille de 800 livres dans la pièce, mais Disney semble rattraper beaucoup de terrain rapidement.

Soit dit en passant, Netflix ne semble pas trop inquiet pour Disney + dans la mesure où la société pense qu’il y a suffisamment d’argent pour faire le tour de tout le monde.

Comme la société l’a noté en avril dernier:

Récemment, Apple et Disney ont chacun dévoilé leurs services vidéo d’abonnement direct au consommateur. Nous ne prévoyons pas que ces nouveaux entrants affecteront sensiblement notre croissance, car la transition du divertissement linéaire au divertissement à la demande est si massive et en raison de la nature différente de nos offres de contenu.

Ce dernier point est surtout sur le nez dans la mesure où Netflix et Disney + proposent des types de contenu entièrement différents. À savoir, certains des contenus les plus populaires sur Netflix – avec Tiger King et Money Heist n’étant que deux exemples – n’apparaîtraient jamais sur un service comme Disney +.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.