Disney + lance le Hotstar indien trois semaines avant la date prévue

Disney + devait être lancé sur le service de streaming indien Hotstar le 29 mars, mais l’intégration est déjà en ligne. Une mise à jour de l’application Android Hotstar ajoute Disney + un vaste catalogue d’émissions, y compris The Mandalorian et tous les films Star Wars.

La mise à jour introduit également le rebranding de Hotstar sur Disney + Hotstar. La nouvelle icône place Disney + au centre et le niveau premium de Hotstar est désormais surnommé Disney + Hotstar VIP. Le journal des modifications de la mise à jour note que plus de 130 émissions de télévision – dont 30 originaux – et plus de 200 films ont été ajoutés à la plate-forme, et il semble que la plupart du catalogue arrière de Disney soit disponible. L’omission notable est The Simpsons, et nous devrons attendre et voir si le spectacle fera son chemin sur la plate-forme dans les semaines à venir.

L’interface Hotstar est inchangée et vous obtenez des options faciles pour télécharger du contenu et ajouter des émissions à votre liste. Il dispose également de Cast intégré, vous permettant de diffuser du contenu sur un téléviseur compatible Chromecast. Le contenu lui-même est limité à 1080p, mais nous devrons voir si cela change plus près de la date de lancement officielle.

Une autre inconnue à ce stade est combien coûtera l’entité renommée. Le niveau premium de Hotstar coûte 999 £ (15 $) par an, mais ce nombre augmentera probablement avec l’intégration de Disney +. Nous devrions en savoir plus dans les semaines à venir, mais en attendant, vous pouvez vous diriger vers Hotstar dès maintenant pour diffuser vos émissions Disney préférées.