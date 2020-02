Disney nomme Bob Chapek comme nouveau PDG, en remplacement de Bob Iger

Dans ce qui ne peut être décrit que comme une décision choquante, Bob Iger quitte son poste de directeur général de Walt Disney Co. Il sera remplacé par Bob Chapek en tant que PDG, avec effet immédiat.

Bob Iger, qui avait assumé le poste de PDG de Disney il y a quinze ans, assumera désormais le rôle de président exécutif de la société jusqu’à la fin de son contrat le 31 décembre 2021. Au cours de son mandat de PDG, Iger a renforcé la société en acquérant plusieurs studios majeurs, dont Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm et 21st Century Fox. Il a également mené l’incursion de Disney sur le marché de la vidéo par abonnement avec Disney +.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Exprimant sa confiance en Bob Chapek comme son successeur, Iger a déclaré dans un communiqué:

Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en cours, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG. J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales de Disney aux multiples facettes, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de la société.

Bob Chapek, qui a récemment dirigé la division des parcs et des produits de consommation de Disney, est au service de l’entreprise depuis 27 ans. Même si l’annonce a été un choc pour beaucoup, Iger a déclaré aux investisseurs que Chapek avait été choisi comme successeur par le conseil d’administration “il y a quelque temps”.

Prix ​​Disney Plus: offres groupées, offres et comment obtenir une année gratuite