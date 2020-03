Disney Plus arrive dans la semaine du nid au Royaume-Uni, inscrivez-vous maintenant pour économiser 10 £ sur un abonnement annuel

Si vous résidez au Royaume-Uni et attendez que Disney Plus soit officiellement disponible, l’attente est presque terminée. À partir du 24 mars, les clients à travers le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et bien plus auront accès à tout le contenu, et vous inscrire avant cela vous fera gagner une belle réduction supplémentaire sur l’abonnement annuel. Normalement, Disney facturerait 59,99 £ pour l’abonnement annuel, mais pour le moment, vous pouvez économiser 10 £ sur ce prix, soit 49,99 £ pour 12 mois.

Cela revient à seulement 4,17 £ par mois, ce qui correspond à peu près au même prix qu’une seule tasse de café. L’offre est disponible jusqu’à la fin du 23 mars et si vous vous inscrivez le 24 mars, vous serez obligé de payer le prix total de 59,99 £. Compte tenu des récentes préoccupations liées au coronavirus, il y a de fortes chances que vous passiez beaucoup plus de temps à l’intérieur, que vous l’ayez prévu ou non. Les services de diffusion en continu comme Disney Plus sont un excellent moyen d’aider à passer ce temps.

Disney Plus a été lancé aux États-Unis, en Australie, au Canada et plus encore en novembre 2019 et a rencontré une forte demande. Depuis lors, le service de streaming s’est lentement étendu au-delà de cela, avec la sortie de Hotstar en Inde avec trois semaines d’avance. Pour la plupart, le catalogue contiendra toutes les mêmes émissions au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, bien que des émissions comme The Mandalorian ne commenceront à “sortir” que le 24 mars, ce qui signifie que les épisodes deviendront lentement disponibles au fur et à mesure qu’ils a fait lors du lancement américain.

Les clients qui sont abonnés à DisneyLife seront migrés vers Disney Plus après son lancement, bien que les détails soient encore rares sur la façon dont cela fonctionnera à ce stade. Il a également été récemment annoncé que Disney Plus serait disponible sur SkyQ grâce à un nouveau partenariat.

Si vous voulez vous assurer que vous êtes prêt à diffuser tout le contenu incroyable, des Simpsons aux films Marvel et tout le reste au lancement du service, vous voudrez vous inscrire maintenant. Cette offre n’est valable que pour ceux qui s’inscrivent à un plan annuel, mais honnêtement, à ce prix, il est difficile de ne pas vouloir payer une seule fois et le regarder pendant douze mois sans aucun paiement supplémentaire.

