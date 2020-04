Disney Plus compte désormais plus de 50 millions d’abonnés

Disney a annoncé aujourd’hui que son service de streaming Disney + compte désormais plus de 50 millions d’abonnés payants dans le monde. Ce nombre intervient cinq mois seulement après son lancement aux États-Unis.

Le dernier jalon pour le service de streaming qui comprend non seulement du contenu Disney mais aussi Star Wars, la majorité de l’univers cinématographique Marvel, Pixar et National Geographic, ne devrait pas être trop surprenant, car il a géré 10 millions d’abonnés après son premier jour, et il a clôturé 2019 avec un peu plus de 26,5 millions d’abonnés.

“Nous sommes vraiment ravis que Disney + résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue en Europe occidentale, au Japon et en Amérique latine plus tard cette année”, Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct- to-Consumer & International, a déclaré dans un communiqué de presse. “Une grande narration inspire et élève, et nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une vaste gamme de divertissements enracinés dans la joie et l’optimisme sur Disney +.”

Le méga-bundle qui comprend un abonnement financé par la publicité à Hulu et ESPN + pour seulement 12,99 $ par mois contribue également à faire progresser Disney +. Ce bundle a également permis à Hulu With Live TV de devenir le premier service de streaming TV en direct aux États-Unis.

Plus récemment, Disney a lancé dans une bonne partie de l’Europe, y compris le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Austie et la Suisse. Et il a été lancé en Inde, ce qui représente 8 millions de ces 50 millions d’abonnés. Et nous pouvons certainement nous attendre à ce que ce nombre augmente.

En comparaison, Netflix prévoit de clôturer le premier trimestre 2020 avec 174 millions d’abonnés dans le monde. (Netflix publiera ses résultats du premier trimestre 2020 le 21 avril.)

