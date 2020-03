Disney Plus est désormais disponible au Royaume-Uni, en Irlande et sur d’autres marchés européens

Cela a mis du temps à arriver, mais finalement, de nombreux autres pays européens peuvent désormais accéder à Disney Plus. La société a maintenant ouvert le point de vente populaire de films et de streaming TV au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Irlande, en Suisse et en Espagne.

Avant aujourd’hui, Disney Plus n’était disponible que sur un seul marché européen, les Pays-Bas. Désormais, d’autres pays européens peuvent se joindre aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Le prix de l’abonnement est de 5,99 £ par mois au Royaume-Uni, 9,90 CHF en Suisse et 6,99 € par mois dans les autres pays européens. Un abonnement annuel coûte 59,99 £ au Royaume-Uni, 99,90 CHF en Suisse et 69,99 € dans les autres pays européens. Disney Plus propose une période d’essai gratuite de sept jours.

En raison de l’épidémie de coronavirus, il y a eu quelques changements dans le large lancement de Disney Plus Europe. L’une est que le lancement du service par la France a été retardé jusqu’au 7 avril. L’autre changement est que pour éviter la congestion du trafic Internet pendant la crise, le service réduira de 25% sa consommation de bande passante pour les autres pays européens de lancement dans un avenir immédiat.

Il y a une tonne de contenu que vous pouvez diffuser sur le service, des films classiques de Disney aux derniers films et émissions originaux. Voici quelques-uns de nos guides présentant le meilleur de Disney Plus. Gardez à l’esprit que tout le contenu du service aux États-Unis ne sera pas disponible en Europe. Par exemple, Frozen 2, qui a été lancé tôt aux États-Unis et sur d’autres marchés, n’est pas encore disponible sur les nouveaux marchés européens. De plus, même si tous les épisodes de The Mandalorian sont maintenant disponibles aux États-Unis, ils sont toujours diffusés une fois par semaine en Europe.

Si vous voulez en savoir plus sur Disney Plus, y compris des articles pratiques et comment il se compare à Netflix, consultez nos articles dédiés ci-dessous:

