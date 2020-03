Disney Plus est officiellement disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, en Italie, etc.

Après avoir attendu ce qui semble être éternel, Disney a enfin déployé son service de diffusion en continu Disney Plus (Disney +) dans la région EMEA vers des pays tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne et la Suisse. Malheureusement, à la demande des autorités locales, Disney a dû suspendre le déploiement du service en France jusqu’au mardi 7 avril.

Disney + est disponible aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas depuis novembre 2019, et depuis lors, Disney a été un peu lent à déployer le service dans plus de pays. Étant donné que COVID-19 a piégé beaucoup d’entre nous dans nos maisons, avoir une autre plate-forme de streaming disponible pour occuper tout le monde est une bonne chose.

Un service de streaming magique

Disney +

Tous vos favoris Disney et bien plus encore

Des DCOM à National Geographic, de Marvel à Lucasfilm en passant par 20th Century Fox et au-delà, Disney + offre un service de streaming pour tous les âges.

Prix ​​Disney Plus EMEA

Disney + offre aux clients la possibilité de payer le service mois par mois ou de s’abonner pour une année entière. Avec l’option mensuelle, vous bénéficiez d’un essai gratuit d’une semaine du service pour consulter tous les excellents contenus et vous assurer qu’ils vous conviennent. Pour ceux qui savent déjà qu’ils veulent s’abonner et avoir de l’argent comptant à dépenser, l’adhésion annuelle vous permet d’économiser un peu d’argent par rapport au paiement mensuel à chaque fois.

Contenu de lancement Disney Plus EMEA

Malheureusement, tous les titres de la bibliothèque Disney ne seront pas disponibles dans toutes les régions au lancement. Certaines options, comme Frozen 2 et d’autres, seront proposées ultérieurement. Des films populaires comme Frozen, Moana, Toy Story, Black Panther et d’autres seront disponibles dès le premier jour, et des émissions de télévision comme The Simpsons seront diffusées toutes les saisons dès le début.

Vous ne savez pas quoi regarder en premier? Assurez-vous de consulter notre liste des meilleurs spectacles et films Disney + et consultez notre guide complet pour en savoir plus sur le service dans son ensemble.

