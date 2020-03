Disney Plus fonctionne-t-il sur les Chromebooks?

Meilleure réponse: Il existe deux façons de regarder Disney Plus (Disney +) sur un Chromebook: regarder via un lecteur Web dans le navigateur et via l’application Android. Lors de la diffusion en continu sur un Chromebook, vous verrez une erreur la première fois, mais Playack devrait fonctionner après cela.

Deux façons de regarder, un service plein de favoris

Il existe deux façons de regarder Disney + sur un Chromebook: vous pouvez diffuser sans application via le navigateur Chrome ou vous pouvez installer l’application Android et télécharger des vidéos à regarder hors ligne. La possibilité de le regarder sans avoir besoin d’une application peut être très, très utile – en particulier sur les Chromebooks édités par l’école qui pourraient avoir des installations d’applications Google Play verrouillées. D’autre part, l’application Disney + Android disponible sur les Chromebooks permet de stocker facilement des vidéos pour une lecture hors ligne sur un appareil plus grand écran, pour quelque chose comme un vol de cross-country.

Bien que l’application Android fonctionne normalement sur les Chromebooks de la même manière que sur les tablettes Android, le seul inconvénient que j’ai vu jusqu’à présent est que l’application ne veut pas vraiment télécharger sur les cartes microSD pour le moment.

Gérer l’erreur 83

Lorsque vous essayez de lire une vidéo sur le site Web de Disney + pour la première fois, vous obtiendrez une invite vous demandant d’autoriser Disney + à vérifier votre appareil à des fins de DRM. Au moment où vous acceptez l’invite et que Disney + exécute sa vérification DRM, il aura expiré et vous donnera le message ci-dessus, Erreur 83.

Ne soyez pas découragé par cette erreur! Vous ne devriez le voir que la première fois que vous essayez de regarder quelque chose. Lorsque vous cliquez sur Ignorer dans la fenêtre contextuelle d’erreur, essayez simplement de regarder une autre vidéo, et la vidéo devrait se charger et jouer normalement.

