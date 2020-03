Disney Plus fonctionne-t-il sur les téléviseurs Vizio?

Meilleure réponse: Oui, si vous possédez un téléviseur Vizio SmartCast, vous pouvez télécharger l’application directement sur votre téléviseur. Alternativement, vous pouvez également Chromecast directement sur votre téléviseur Vizio SmartCast.

Façons de regarder sur un téléviseur non SmartCast Vizio

Disney Plus (Disney +) a été lancé aux États-Unis le 12 novembre 2019 et est désormais disponible sur presque toutes les plateformes que vous souhaitez. Bien qu’une application n’était pas disponible initialement pour les téléviseurs SmartCast de Vizio au lancement, Vizio a depuis obtenu une application native pour Disney +. L’autre option est que les téléviseurs SmartCast ont le Chromecast de Google directement intégré, ce qui facilite la visualisation de vos émissions Disney +.

Cependant, si vous n’avez pas de téléviseur Vizio compatible SmartCast, tout n’est pas perdu. Vous pouvez toujours obtenir tout le contenu incroyable de Disney + sur votre téléviseur avec un simple morceau de matériel supplémentaire comme un boîtier Chromecast ou Android TV. Ceux-ci vous permettront de diffuser les émissions directement sur votre téléviseur Vizio sans aucun problème.

Voici toutes les façons dont vous pouvez regarder Disney + au lancement:

Appareils mobiles Android

Android TV

Chromecast

iPhone

iPad

Apple TV

Xbox One

Playstation 4

Navigateurs Web de bureau (plugins inconnus)

Téléviseurs Sony basés sur Android TV

Lecteurs de streaming Roku

Roku TV

Amazon Fire TV

Téléviseurs intelligents LG (2016 ou plus récent)

Téléviseurs intelligents Samsung Tizen (2016 ou plus récent)

Qu’est-ce que Disney +?

Disney + est un service de streaming de, vous l’aurez deviné, Disney, qui répond enfin aux fans qui pleurent pour un endroit pour trouver tous leurs spectacles préférés de Disney. Bien qu’il existe un catalogue assez important, absolument tout Disney dans ses murs de château pour nous.

Disney a lancé avec des centaines de films et séries télévisées allant des classiques vieux de plusieurs décennies aux versions récentes comme Frozen II. Plus de 500 films et 7 500 épisodes de télévision sont disponibles en streaming via Disney +.

Quand les gens pensent à Disney, ils pensent aux émissions et aux films avec Mickey et Goofy, mais il contient également du contenu de Marvel, Star Wars, 20th Century Fox et National Geographic. Disney prévoit également d’offrir des films et des séries télévisées originaux qui seront spécifiques à Disney + comme Mandalorian, She-Hulk, Lizzie McGuire, Hawkeye, et plus encore.

Grâce à l’application Disney + disponible sur la boutique d’applications Vizio SmartCast TV ou à l’aide de la fonction Chromecast intégrée, regarder les meilleurs spectacles Disney + ne pourrait pas être plus facile sur votre SmartCast TV. La même chose peut être dite pour votre téléviseur Vizio qui n’est pas compatible avec SmartCast – vous aurez seulement besoin d’obtenir quelque chose comme un dongle Chromecast pour le brancher sur l’ensemble, vous permettant de diffuser en continu.

Quand est-il disponible dans mon pays?

Disney + a été lancé le 12 novembre 2019 aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas et le 19 novembre en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est prévu que le service soit disponible dans le monde entier, il faut juste un certain temps pour que le déploiement se fasse. Pour l’instant, voici le calendrier provisoire:

24 mars 2020: Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche et Suisse

29 mars 2020: Inde

Premier semestre 2020: Autres pays d’Europe occidentale

Premier semestre 2021: Pays d’Europe de l’Est

Tout au long de 2020-2021: Pays d’Asie-Pacifique

Premier semestre 2020: Amérique latine

