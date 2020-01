Disney Plus – Tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming

Mise à jour: 21 janvier 2020: Disney Plus se lance sur plusieurs marchés européens un peu plus tôt que prévu, Disney confirmant les détails dans un communiqué. Consultez la section date de lancement / prix / disponibilité ci-dessous pour tous les détails.

Disney a annoncé il y a plus d’un an que la société prévoyait de lancer son propre service de streaming. Il concurrencerait directement des services comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et les entreprises à venir comme le lancement de la télévision en streaming d’Apple. Nous savons maintenant comment s’appellera le service de streaming Disney: Disney Plus (ou Disney +, comme la marque officiellement la société). Son logo officiel montre que Disney Plus s’associera organiquement avec le reste de ses propriétés. Le service est désormais disponible dans trois pays, et d’autres seront ajoutés ultérieurement.

Disney ne perd pas de temps à créer de nouveaux contenus pour le service de streaming. Disney Plus abrite de nombreux films et séries télévisées exclusifs. Cela inclut de nouveaux contenus Pixar, Marvel Studios et Star Wars. Nous passerons en revue tout ce que nous savons sur le service de streaming Disney. Nous mettrons à jour ce message avec de nouvelles informations à mesure qu’elles seront révélées.

Qu’est-ce que Disney Plus?

Comme mentionné, Disney Plus est le nom officiel du service de streaming Disney. C’est la maison où les gens de tous âges peuvent regarder des films et des émissions de télévision dans toutes les marques de Disney. Cela comprend sa principale marque Disney, ses films d’animation Pixar, ses propriétés Marvel Studios et Star Wars et National Geographic. Le service aura également le contenu de sa récente acquisition de 20th Century Fox.

Date de lancement, prix et disponibilité de Disney Plus

Disney Plus est désormais disponible aux États-Unis. Il en coûte 6,99 $ par mois ou 69,99 $ pour un abonnement annuel, chacun avec un essai gratuit de sept jours.

Il est également disponible en abonnement cadeau d’un an pour les résidents américains au prix de 69,99 $.

Disney Plus est également disponible aux États-Unis avec Hulu (avec publicités) et ESPN Plus. Le prix pour obtenir les trois services de streaming est de 12,99 $ par mois. Il n’y a pas d’essai gratuit avec ce pack.

Si vous êtes un abonné actuel ou nouveau aux plans illimités 4G ou 5G de Verizon Wireless, vous pouvez obtenir une année complète de Disney Plus gratuitement. Cette offre est également disponible pour les nouveaux clients pour les services Internet Fios et 5G à domicile de Verizon.

Disney Plus est également disponible au Canada pour 8,99 $ CAN par mois ou 89,99 $ CAN pour un abonnement annuel. Il est également disponible aux Pays-Bas, au prix de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros pour un abonnement annuel.

Disney Plus a été lancé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le Land Down Under, le service coûte 8,99 $ AUS par mois 89,99 $ AUS par an. En Nouvelle-Zélande, Disney Plus coûte 9,99 $ (Nouvelle-Zélande) par mois ou 99,99 $ (Nouvelle-Zélande) pour un abonnement annuel.

Disney Plus devait initialement être lancé au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne le 31 mars 2020. Mais Disney a depuis annoncé que tous ces pays ainsi que l’Autriche, l’Irlande et la Suisse recevront le service en mars. 24.

Les utilisateurs européens peuvent s’attendre à payer 5,99 £ / 6,99 € par mois ou 59,99 £ / 69,99 € par an. La société ajoute que Disney Plus sera lancé en Belgique, au Portugal et dans les pays nordiques à «l’été 2020».

Voici comment vous inscrire à Disney Plus

Comme nous l’avons mentionné, le service est désormais disponible en pré-commande pour les clients américains. Voici comment gérer le processus d’inscription à Disney Plus:

Accédez au site Web Disney Plus sur votre navigateur. Vous verrez deux choix d’abonnement. L’un coûte 6,99 $ par mois, tandis que l’autre coûte 69,99 $ pour un abonnement annuel. Les deux offrent aux utilisateurs un essai gratuit de sept jours. Même si vous vous inscrivez maintenant, le 12 novembre, votre carte de crédit ou de débit ne sera débitée que le 19 novembre. Bien sûr, vous pouvez annuler votre abonnement avant la fin de cette période d’essai et ne rien payer. Il vous sera alors demandé de taper le adresse e-mail que vous souhaitez utiliser pour votre compte Disney Plus. Il y a également une case à cocher qui enverra plus d’informations sur les nouvelles et les offres de l’entreprise. Vous pouvez décocher cette case si vous ne souhaitez pas recevoir davantage d’e-mails dans votre boîte de réception. Cependant, vous devrez accepter la politique de confidentialité et l’accord d’abonnement de l’entreprise. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la case «Accepter et continuer» pour la prochaine phase du processus d’inscription à Disney Plus. Ensuite, vous saisissez votre mot de passe personnel pour votre compte. Il doit comporter au moins six caractères. Il doit également avoir au moins un chiffre et un caractère spécial. Une fois que vous l’avez tapé, appuyez sur “Continuer”. Il est maintenant temps de saisir vos informations de paiement. Vous pouvez soit saisir vos informations de carte de crédit / débit, soit utiliser un compte PayPay. Il est également possible d’activer une case à cocher afin que les informations de paiement puissent être utilisées dans toutes les propriétés Disney. Une fois que vous avez rempli les informations de paiement, appuyez sur la case «Accepter et continuer» pour la prochaine phase du processus d’inscription à Disney Plus. Vous avez terminé la procédure d’inscription Disney Plus.

Quelles plateformes et appareils prennent en charge Disney Plus?

Disney Plus est disponible sur une grande variété de plateformes. Voici une liste de ce qui a été confirmé:

iOS, y compris les appareils iPhone, iPad et iPod Touch Décodeurs Apple TV, y compris l’intégration avec la nouvelle application Apple TV. Il permettra aux clients de s’inscrire au service dans l’application Android, y compris les téléphones et tablettes basés sur Android (la version du système d’exploitation spécifique n’est pas encore révélée) les appareils basés sur Android TV, y compris le Nvidia Shield.Google Chromecast et les appareils qui ont Chromecast intégréMicrosoft Consoles de jeu Xbox One Consoles de jeu Sony Playstation 4 Roku, y compris tous les sticks, décodeurs et téléviseurs Roku sur lesquels le système d’exploitation Roku est installé. Sticks, décodeurs et téléviseurs Amazon Fire TV, navigateurs Web de bureau PC (actuellement inopinés). de 2016 aux modèles actuels.Modèles LG Smart TV.

La société n’a pas confirmé la prise en charge de Disney Plus pour la console Nintendo Switch. Cependant, une première diapositive promotionnelle du service montrait que Disney Plus fonctionnait sur cet appareil. Il est possible qu’il soit ajouté à l’avenir.

Interface et fonctionnalités de Disney Plus

L’application et l’interface utilisateur de Disney Plus comprennent des sections spéciales pour les marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.L’interface comprendra également des sections pour que les utilisateurs puissent voir tous les films, émissions de télévision et contenu original du service. Il a récemment ajouté une section «Continuer à regarder» afin que les utilisateurs puissent voir quels films et émissions ils ont cessé de regarder au milieu, afin de pouvoir les reprendre rapidement.

Les utilisateurs pourront créer jusqu’à sept profils individuels personnalisés. Les enfants peuvent voir les émissions et les films qui les intéressent, tandis que leurs parents plus âgés peuvent voir leur contenu préféré.

Disney Plus proposera également un streaming 4K pour les films et les émissions télévisées qui le prennent en charge. Le service prendra en charge la diffusion en continu de jusqu’à 10 appareils à la fois, avec jusqu’à quatre flux simultanés à la fois. Les applications pour smartphones et tablettes incluront également la prise en charge du téléchargement de contenu. Cela signifie que les utilisateurs peuvent regarder des films et des émissions hors ligne aussi longtemps qu’ils s’abonnent au service. Certains films et émissions de télévision auront des commentaires et des extras de type DVD.

Disney Plus dispose également d’un mode enfant. Il inclut le contrôle parental afin que les mamans et les jours puissent empêcher leurs fils et leurs filles de voir du contenu hors de leur groupe d’âge.

Est-ce que Disney Plus aura des publicités?

Selon un nouveau rapport sur The Verge, il y aura des publicités pour le service de télévision par câble Starz. Cependant, ils ne seront visibles que sur la page de connexion de l’application Android et sur les navigateurs Web. Une fois que vous aurez dépassé la page de connexion, le service Disney Plus sera sans publicité.

Alors, pourquoi y aura-t-il une annonce d’écran de connexion de Starz en premier lieu? The Verge déclare que cela faisait partie d’un accord pour obtenir certains films en tant que titres de lancement Disney Plus qui étaient auparavant autorisés à Starz.

Quels films et émissions de télévision plus anciens le service propose-t-il?

Disney Plus aura accès à des centaines de films et d’émissions de télévision issus de ses 90 ans de contenu. Comme nous l’avons mentionné, cela comprend tous ces grands films d’animation et films d’action en direct de la marque Disney. Des films et des spectacles de Mickey Mouse à Blanche-Neige en passant par Beauty and the Beast à Frozen et des tonnes d’autres sont au service. Tous les films Pixar et Star Wars seront disponibles sur Disney Plus au cours de la première année de son lancement. Il comprend également la majorité des films de super-héros Marvel Studios. Il comprend également des émissions de télévision de la chaîne National Geographic. Le contenu classique de The Disney Channel est également disponible sur Disney Plus. Cela comprend des émissions comme Duck Tales to Hannah Montana, avec des milliers d’épisodes et plus de 100 films.

En raison d’un contrat actuel avec Netflix, les films les plus récents du studio, tels que Black Panther, Avengers: Infinity War et A Wrinkle in Time, ont fait leurs débuts en streaming sur ce service. Ces films feront leur chemin vers Disney Plus au cours des deux prochaines années.

Disney Plus propose également un certain nombre d’émissions de télévision et de films sur le thème de la famille provenant de son récent achat Fox. Cela inclut Les Simpsons, avec toutes les 30 saisons disponibles dès le premier jour sur le service.

Vous pouvez consulter la liste complète des émissions de télévision et des films classiques disponibles à la date de lancement de Disney Plus aux États-Unis sur le lien ci-dessous:

Quels films et émissions de télévision originaux et exclusifs Disney Plus propose-t-il pour la date de lancement du 12 novembre?

Voici les films et émissions de télévision Disney Plus originaux et exclusifs disponibles en streaming pour la journée de lancement le 12 novembre:

Noelle – un film de Noël avec Anna Kendrick dans le rôle de la fille du Père Noël. Le film met également en vedette Bill Hader.

la belle et le Clochard – un remake CGI en direct du film d’animation classique de Disney.

Le Mandalorien – Une série télévisée en direct de 10 épisodes basée sur l’univers de Star Wars. Il se concentre sur un chasseur de primes mandalorien sans nom.

High School Musical – La comédie musicale: la série – Un redémarrage de la série télévisée de la populaire série de films Disney Channel. Le spectacle a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.

Le monde selon Jeff Goldblum – Une série NatGeo centrée sur l’acteur Jeff Goldblum et son regard sur des choses intéressantes sur la planète.

L’histoire de l’imagination – Un docuseries en six parties qui se concentre sur les œuvres des Imagineers. Ils ont combiné l’art et l’ingénierie pour donner vie aux attractions des parcs Disney.

Sparkshorts – Le groupe d’animation Pixar de Disney fera ses débuts quatre tous les nouveaux sujets courts sur Disney Plus le 12 novembre. Un autre court-métrage arrivera en décembre et encore un autre débutera en janvier.

Pixar dans la vraie vie – Une autre série basée sur Pixar, mais celle-ci n’est pas animée. Au lieu de cela, cette série de docu verra les personnages de films Pixar classiques interagir avec de vrais humains d’une manière “Candide Camera”.

Forky pose une question – Une série de courts métrages mettant en vedette Forky, le nouveau personnage de Toy Story 4.

Bis – Les anciens élèves se réunissent pour présenter à nouveau leur comédie musicale au lycée à l’âge adulte.

Marvel’s Hero Project – Une série sur les enfants qui font une différence dans leur communauté.

De plus, Disney Plus baissera Un jour à Disney sur le service le 3 décembre, quelques semaines après son lancement. Ce sera un long métrage documentaire qui se penchera sur la vie des employés de Disney à travers le monde. Il a été tourné pendant une journée de travail, le 21 février 2019. Après la sortie du long métrage, Disney Plus diffusera chaque semaine One Day at Disney sujets courts, et chacun se concentrera sur un seul employé de la société Walt Disney.

Quels autres films et émissions de télévision originaux et exclusifs Disney Plus aura-t-il?

Voici un bref aperçu des nombreux autres films et émissions de télévision originaux qui sont actuellement en production ou terminés et qui feront leur entrée en exclusivité sur Disney Plus:

Films originaux Disney Plus

Magic Camp – une comédie familiale centrée sur un camp d’été pour magiciensTimmy Failure – un film basé sur la populaire série de livres pour enfants du même nomStargirl – un film basé sur le roman pour jeunes adultes du même nomAller – un film basé sur l’histoire réelle d’un chien de traîneau, le Togo, et de son maître qui doit transporter un sérum contre la diphtérie à Nome, en Alaska, en 1925Phineas et Ferb Le film: Candace contre l’univers – Un nouveau film d’animation basé sur la série classique de Disney ChannelSociété secrète des Royals de deuxième classe – Ce film est centré sur une princesse qui est en deuxième position sur le trône de son royaume, qui découvre qu’elle a des super-pouvoirs.

En outre, Disney est au début du développement d’une tonne d’autres films pour le service de streaming, y compris des remakes de plusieurs de ses comédies en direct, comme Three Men and a Baby, Father of the Bride, Honey I Shrunk The Kids, et Le piège des parents. De plus, des remakes en direct d’autres films d’animation classiques de Disney sont en cours de développement pour Disney Plus, notamment The Sword in the Stone et Peter Pan.

Futures émissions télévisées originales

Voici un aperçu des émissions télévisées qui ont été confirmées comme étant en développement pour Disney Plus:

Lizzie McGuire – Il s’agit d’une série suite au célèbre spectacle de comédie pour adolescents de Disney Channel. Il mettra en vedette Hillary Duff reprenant son rôle de personnage principal, qui a maintenant 30 ans.Monstres au travail – Une émission télévisée basée sur l’univers des films d’animation Pixar’s Monsters Inc et Monsters UniversityJournal d’une femme présidente – Un spectacle sur une fille cubano-américaine de 12 ans qui est destinée à devenir la présidente des États-Unis. Ce spectacle sera en fait réalisé par CBS Studios, plutôt que par Disney.Love Simon – Un spectacle basé sur le film de comédie romantique pour adolescents 2018Le Sandlot – Un spectacle basé sur le film culte de baseball pour enfantsChip ‘n’ Dale – Un nouveau redémarrage du spectacle d’animation de Disney mettant en vedette les deux chipmunks Chip et DaleVie et mort – Une sitcom d’une demi-heure sur un enfant qui a grandi dans les années 1970 avec deux parents sourds.Muppets Now – Une nouvelle série de shorts avec les personnages des Muppets.Gros bonnet – John Stamos jouera le rôle d’entraîneur de basket-ball licencié. Il a ensuite été embauché comme entraîneur et enseignant dans un lycée pour filles.La plus grande star d’Appleton – Kristin Chenoweth jouera dans cette comédie d’une demi-heure. Elle joue une maman, une épouse et une serveuse d’une petite ville qui est également la vedette du théâtre local de sa ville.

En outre, des rapports non confirmés affirment que de nombreuses autres émissions de télévision sont aux premiers stades de développement de Disney Plus, y compris un redémarrage de The Mighty Ducks.

Futures émissions télévisées originales de Star Wars

Il y aura au moins trois émissions télévisées originales basées sur Star Wars sur Disney Plus:

Star Wars: La guerre des clones – Une continuation et une conclusion de la série télévisée animée préférée des cultes se déroulant entre Star Wars: Attack of the Clones et Star Wars: Revenge of the SithSans titre Star Wars: Rogue One prequel series – une émission télévisée centrée sur l’espion rebelle Cassian Andor, jouée par Diego Luna, avant les événements de Rogue OneSérie Star Wars: Obi-Wan sans titre – Ewan McGregor reprendra le rôle qu’il a joué lors des films préquel de Star Wars dans cette série.Star Wars: Jedi Temple Challenge – Ce sera un jeu télévisé conçu pour les enfants avec des défis sur le thème de Star Wars. L’acteur de Jar Jar Binks, Ahmed Best, sera l’hôte.

Futures émissions télévisées originales de Marvel

Si vous êtes un fan des films MCU, préparez-vous pour une tonne d’émissions Marvel originales se déroulant dans cet univers sur Disney Plus

Loki – Une émission télévisée de six épisodes basée sur Loki, le célèbre supervillain des Marvel Studios. L’acteur Tom Hiddleston reprendra ce rôle pour la série.WandaVision – Une série Marvel qui se concentre sur le couple Scarlet Witch et VisionOeil de faucon – Jeremy Renner reprendra son rôle de meilleur archer de Marvel dans cette série.Falcon et le soldat d’hiver – Une série Marvel qui fait équipe avec deux des super-héros qui ont été les précédents coéquipiers de Captain America.Mme Marvel – Une série Marvel Studios centrée sur le super-héros pakistanais-américain du même nom.Moon Knight – Encore une autre série Marvel Studios, celle-ci racontant l’histoire de Marc Spector, un justicier noir aux pouvoirs lunairesShe-Hulk – La femme gamma, qui est également avocate, fera l’objet d’une autre série Marvel Studios.Marvel What If – Une série animée qui examine à quoi ressemblerait l’univers cinématographique Marvel si certains événements s’étaient produits différemment.

Futures émissions télévisées originales non scénarisées

Disney lancera également un certain nombre d’émissions de télévision non scénarisées sur Disney Plus:

Encre et peinture – l’histoire des femmes qui ont travaillé sur les films d’animation classiques de Disney.Marvel’s 616 – Un spectacle sur la façon dont les histoires et les personnages de Marvel Comics se croisent avec le monde réel.Earthkeepers – Un regard sur les personnes dédiées à la préservation des animaux en voie de disparition.Soyez notre chef – Familles complètes pour cuisiner des plats, les plats gagnants étant proposés dans les parcs à thème de Disney.Voyage voyous – Une série de voyages centrée sur des destinations méconnues.Classe de magasin – Les élèves s’affrontent pour créer de nouveaux gadgets sympas.(Re) connecter – Les familles en difficulté essaient de se ressaisir avec l’aide d’experts.Cinema Relics: Art emblématique du cinéma – Un regard sur les accessoires et les costumes de films Disney bien connus.Dans l’inconnu: Making Frozen 2 – Une série qui passe dans les coulisses de la création de la prochaine suite du film CGI.

Qu’en est-il de tout ce contenu Fox et Hulu?

Comme mentionné, Disney a maintenant acquis une grande partie du contenu de 21st Century Fox. Cela signifie que Disney aura les droits de cinéma et de télévision sur des franchises comme Aliens, Predator, Planet of the Apes et les personnages de X-Men-Deadpool Marvel Comics. Cependant, Disney Plus sera lancé pour un public familial, ce qui signifie qu’une grande partie des franchises de Fox, conçues pour un public plus âgé, n’apparaîtront pas sur le service de streaming Disney.

Cependant, lors d’un récent appel aux investisseurs, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré qu’un certain nombre d’anciennes franchises Fox seraient redémarrées d’une manière ou d’une autre pour Disney Plus. Parmi les franchises de films spécifiques mentionnées, citons Home Alone, Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid et Cheaper by the Dozen.

La bonne nouvelle pour Disney est qu’il contrôle désormais efficacement tout Hulu. Elle en détenait à l’origine 30%, puis a acheté la part de 30% qui appartenait autrefois à Fox. Récemment, il a conclu un accord avec Comcast pour acheter la participation restante qu’il détient dans Hulu dans environ cinq ans, mais Comcast a également accepté de confier le contrôle opérationnel du service à Disney. Hulu compte actuellement environ 20 millions d’abonnés. Disney a indiqué qu’il pourrait proposer le contenu des propriétés qu’il a achetées dans le cadre de l’accord Fox sur Hulu, plutôt que sur Disney Plus.

C’est tout ce que nous savons actuellement sur Disney Plus. Que pensez-vous du service de streaming Disney tel qu’il est actuellement et prévoyez-vous de vous y inscrire lors de son lancement?

