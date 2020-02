Disney Plus vous permet-il de regarder des films hors ligne?

Meilleure réponse: Oui. Disney + vous permet de télécharger des films et des émissions pour une visualisation hors ligne sur l’application Android et iOS. Vous pouvez télécharger des vidéos sur un maximum de 10 appareils par compte, et les vidéos resteront sur votre téléphone aussi longtemps que vous êtes un abonné payant et que les vidéos sont disponibles sur Disney +.

Disney + vous permet de regarder n’importe quoi, à tout moment

Pour autant que nous le faisons en ligne, il y a beaucoup de choses que nous voulons pouvoir faire hors ligne. Que la connexion sur votre trajet soit irrégulière, que vous voyagiez ou que vous souhaitiez pouvoir regarder des trucs en déplacement sans atteindre votre limite de données, la visualisation hors ligne est une fonctionnalité très utile.

À cette fin, Disney + vous permet de télécharger des vidéos sur un maximum de 10 appareils par compte, et vous pouvez télécharger n’importe quel épisode ou film disponible sur le service. Vous ne pouvez pas télécharger le contenu bonus “Extras” pour une visualisation hors ligne, ce qui est un petit inconvénient si vous souhaitez télécharger la version Sing-Along de Beauty and the Beast, mais vous pouvez télécharger le film normal et activer les sous-titres, au moins.

Le téléchargement de vidéos sur iPhone et iPad fonctionne exactement de la même manière que sur les appareils Android et les Chromebooks. Vous pouvez télécharger autant de vidéos que votre appareil dispose d’un espace de stockage interne à prendre en charge, et vous pouvez définir trois niveaux de qualité pour que vos téléchargements se produisent.

Limitations des périphériques et des DRM

Alors que 10 appareils devraient être plus que suffisants pour la plupart des gens, avec jusqu’à sept profils sur un compte, vous pouvez atteindre ce plafond si certains membres de la famille téléchargent des vidéos sur leur téléphone et leur tablette, alors faites attention si vous partagez votre compte avec toute la famille.

Les vidéos resteront téléchargées aussi longtemps qu’elles seront disponibles sur Disney +, mais elles auront toujours DRM et Disney + nécessite que votre appareil se connecte aux serveurs Disney + au moins une fois tous les 30 jours. Donc, si vous vous préparez à faire un long voyage international où vous ne pourrez peut-être pas vous connecter régulièrement aux serveurs, assurez-vous de démarrer votre tablette ou votre Chromebook et de rafraîchir vos téléchargements avant de quitter le pays. Si vous avez déjà quitté le pays et que vos téléchargements sont bloqués car cela fait 30 jours que l’application Disney + n’est pas connectée au serveur, vous devrez vérifier un VPN qui fonctionne avec Disney + afin de pouvoir faire comme si vous étiez de retour. dans les états assez longtemps pour re-télécharger votre contenu.

