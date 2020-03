Disney + pousse le lancement français 2 semaines à la demande du gouvernement

Disney + est dans trois jours pour plusieurs pays européens qui pourraient vraiment utiliser quelque chose pour les égayer, mais malheureusement, les utilisateurs en France devront attendre encore deux semaines. A la demande du gouvernement français, Disney + a déplacé son lancement dans le pays du 24 mars au 7 avril.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney + arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus

– Disney + FR (@DisneyPlusFR) 21 mars 2020

De plus, Disney réduira sa bande passante sur tous les marchés, tout comme YouTube et Netflix, pour atténuer la pression exercée sur les réseaux européens, car la majeure partie de l’Europe n’est verrouillée ni sports ni événements publics pour les distraire. Le chef de l’industrie européenne, Thierry Breton, a exhorté toutes les principales plates-formes de streaming à passer à la définition standard pour aider à réduire la pression sur Internet pendant la crise du COVID-19.

Nous n’avons entendu parler du lancement retardé dans aucun autre pays – et je suis vraiment désolé pour les Disneyphiles français qui devront attendre encore deux semaines pour obtenir leur solution – mais si les dernières semaines nous ont appris quelque chose, c’est que tout est possible et nous ne pouvons rien prendre pour acquis. Soyez en sécurité là-bas, et si vous le pouvez, restez à la maison et regardez des films Disney comme moi.

Si vous avez besoin d’une suggestion, je vous recommande The Emperor’s New Groove, qui a incroyablement bien vieilli en 20 ans. Ouais, ce film est 20 ans. Fou, non?

