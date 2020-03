Disney + se lancera à travers l’Europe cette semaine avec une qualité de streaming réduite et son lancement en France retardé

Le service de streaming premium de Disney, Disney +, sera lancé mardi en Europe avec une qualité vidéo temporairement dégradée, selon .. La mesure vise à réduire la charge pesant sur les réseaux de données du continent alors que des millions de personnes passent au travail à domicile.

Dans une déclaration de l’entreprise, Disney a déclaré qu’il avait accepté une demande de l’Union européenne pour les fournisseurs de streaming vidéo pour “assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure à large bande”.

Anticipant une demande accrue des consommateurs, la société met en place des mesures pour “réduire notre utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% sur tous les marchés qui lanceront Disney + le 24 mars”, a déclaré Kevin Mayer, responsable des activités Disney Direct-to-consumer et International.

De plus, le lancement de Disney + a été retardé de deux semaines en France à la demande du gouvernement français. Disney + sera désormais lancé dans le pays la semaine du 7 avril.

Hier, Facebook s’est également engagé à déclasser la qualité du streaming vidéo sur ses plateformes de médias sociaux, y compris Instagram.

La semaine dernière, l’Union européenne a demandé aux services de streaming de considérer des réductions temporaires de la qualité du streaming en raison du nombre anormalement élevé de personnes travaillant à domicile et profitant des services de streaming au milieu de l’épidémie virale. Netflix, YouTube, Apple TV + et Amazon ont tous répondu à l’appel.

Actuellement, les fournisseurs de contenu en streaming n’ont été invités à réduire la qualité du streaming qu’en Europe, de sorte que les taux de streaming inférieurs n’affectent pas les États-Unis et les autres pays. Les États-Unis n’ont pas appelé les fournisseurs de contenu en streaming à mettre en œuvre des mesures de réduction des données.

On ne sait pas combien de temps Disney prévoit de diffuser avec une qualité réduite et si des ajustements seront faits pour un meilleur compromis entre la qualité et l’utilisation des données. Netflix a déclaré qu’il continuerait d’utiliser le flux de qualité inférieure pendant les 30 prochains jours.

.