Disney + sera lancé en Europe le 24 mars prochain

Disney + arrive en Europe plus tôt que prévu. L’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, la Suisse et le Royaume-Uni recevront désormais le service de streaming le 24 mars, a révélé Disney aujourd’hui.

D’autres marchés d’Europe occidentale, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal, suivront à l’été 2020, a déclaré la société dans un communiqué de presse. Disney + est déjà disponible aux Pays-Bas, où il a été lancé en tant qu’essai pilote gratuit en septembre.

La nouvelle date de lancement est une semaine plus tôt que prévu initialement. En novembre, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la date de lancement des marchés européens serait le 31 mars.

Le prix a également été confirmé à 5,99 £ / 6,99 € par mois, ou 59,99 £ / 69,99 € pour un abonnement annuel. Disney + sera disponible sur les appareils Amazon Fire, les téléviseurs intelligents LG et Samsung, les appareils de streaming de Roku, Apple TV, iOS, Android, Xbox One et PS4 au lancement.

Les utilisateurs auront accès à une visualisation de haute qualité et sans publicité, jusqu’à quatre flux simultanés, des téléchargements illimités sur jusqu’à dix appareils, des recommandations personnalisées et la possibilité de configurer jusqu’à sept profils différents, y compris la possibilité pour les parents de définir des profils enfants qui ont une interface facile à naviguer et adaptée aux enfants pour accéder à du contenu adapté à l’âge.Plus de 500 longs métrages et plus de 7500 émissions seront disponibles sur le service, y compris de nouveaux contenus originaux comme les acclamés par la critique “The Mandalorian” et “The World D’après Pour Jeff Goldblum, “avec des classiques intemporels comme” Lady and the Tramp “et toute la bibliothèque Pixar.

(Merci, Ricardo!)

.