Disney suspend toute production de films en direct à cause du coronavirus – .

Disney a franchi une autre étape extraordinaire en réponse à la propagation continue du coronavirus – arrêtant immédiatement toute production de films en direct et retardant la sortie d’autres films, comme Mulan qui devait sortir en salles ce mois-ci.

Dans un communiqué, Disney indique qu’il redémarrera ces projets dès que possible.

Disney vient de franchir une nouvelle étape spectaculaire en réponse à la propagation continue du coronavirus, suite à la fermeture de ses parcs à thème aux États-Unis.

Ses actions incluent désormais l’arrêt immédiat de toute production de films en direct. «Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos films en direct pour une courte période. », a déclaré DIsney dans un communiqué. «Nous continuerons d’évaluer la situation et de recommencer dès que possible.»

Cela se produit en même temps que d’autres mesures connexes ont été prises, comme un retard de la sortie du remake de Mulan en direct de Disney, prévu pour plus tard ce mois-ci. Le réalisateur du film a publié la note suivante sur les réseaux sociaux à propos du retard:

Les films concernés par la fermeture comprennent un remake en direct de The Little Mermaid, qui devait commencer à tourner à Londres dans quelques jours. Parmi les autres films actuellement soumis à l’arrêt, citons Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings, un remake de Home Alone, The Last Duel et Nightmare Alley, ainsi que deux films actuellement en pré-production – Peter Pan & Wendy et Shrunk.

En plus de retarder la sortie de Mulan, au moins deux autres films sont également retardés après leurs dates de sortie d’avril, New Mutants et Antlers.

En ce qui concerne les autres aspects de l’empire Disney touchés par l’épidémie de coronavirus, la société a publié la déclaration suivante sur la façon dont ses autres opérations sont affectées:

Tout cela vient du fait que les cas de coronavirus ont maintenant dépassé 125 000 dans le monde. Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé, lors d’une conférence de presse vendredi matin, ont annoncé qu’il y avait actuellement plus de cas signalés dans le monde que ce que la Chine avait vu au pire moment de l’épidémie. L’OMS a également déclaré aujourd’hui que l’Europe était actuellement l’épicentre de la crise, et ce soir à minuit, une interdiction de voyager en provenance d’Europe imposée par l’administration Trump devrait entrer en vigueur.

