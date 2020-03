Disney World fermé? Allez-y à la place avec cette superbe vidéo iPhone 11 Pro.

Daniel Jeremiah a téléchargé une superbe vidéo iPhone 11 Pro d’un voyage en famille à Disney World pour que nous puissions tous en profiter pendant sa fermeture.

Daniel a téléchargé la vidéo sur Youtube le 20 mars en disant:

En pensant à la fermeture de Disneyland et Disney World et comme j’avais enfin du temps libre pour éditer des trucs familiaux, j’ai édité notre dernier voyage à Disneyworld.

La semaine dernière, Walt Disney Company a annoncé que ses six centres de villégiature Disney fermeraient en raison de la pandémie de coronavirus qui balayait le monde. Dans un tweet du 12 mars, ils ont déclaré:

“Après avoir soigneusement examiné les directives du décret du gouverneur de Californie et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture du parc Disneyland et de Disney California Adventure, du 14 mars au matin jusqu’à la fin du mois. . “

Il a ensuite annoncé qu’il fermerait son Walt Disney World Resort en Floride et Disneyland Paris. Enfin, il a déclaré le 16 mars que tous ses magasins et hôtels Disney fermeraient leurs portes.

Donc, même si vous ne visiterez pas Disney World de si tôt, vous pouvez prendre 3 minutes et 44 secondes pour profiter de la création de Daniel, cela en vaut vraiment la peine. Et si Daniel vous a inspiré, vous pouvez consulter notre propre guide sur la prise de photos parfaites à Disneyland ici. Vous pouvez également consulter quelques-unes des meilleures photos prises par Christine Romero-Chan lors d’un voyage qu’elle a pris l’année dernière.