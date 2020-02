Disney World retourne son iPhone 11 pleinement fonctionnel aux semaines de la famille après que l’appareil ait coulé au fond du lagon des sept mers

Une famille du Montana a à la fois Apple et Disney à remercier d’avoir veillé à ce que leurs dernières vacances se terminent comme par magie.

Début octobre, les parents Lisa et Jacob Troyer ont emmené leur fille Sophie en voyage d’une semaine à Disney World pour «réaliser le rêve d’une petite fille». Pendant leur séjour, ils ont profité du soleil de la Floride, ont fait des promenades, ont rencontré des personnages de Disney sur le thème d’Halloween et ont eu tout le plaisir que l’on pouvait imaginer.

De gauche à droite: Jacob, Sophie et Lisa Troyer

Un moment pas si amusant est venu le dernier soir du voyage. Après avoir assisté à la fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey Mouse au Magic Kingdom et attendre qu’un ferry ferry quitte le parc, le tout nouvel iPhone 11 de Lisa est tombé de son sac et a atterri directement dans le Seven Seas Lagoon, un petit plan d’eau devant de Magic Kingdom où Disney exploite le transport par eau.

Avec l’iPhone coulant au fond du lac et tard dans la nuit, Lisa pensait que les chances de récupérer l’appareil seraient minces.

“J’étais bouleversée d’avoir perdu mon téléphone et les photos que j’avais prises ce soir-là de la fête d’Halloween de Disney, qui avait été l’événement principal de notre voyage”, a déclaré Lisa. “Notre fille de six ans a été particulièrement dévastée, car des photos d’elle et de Jack Skellington ne se matérialiseraient jamais. Au lieu de cela, elles étaient assises au fond d’un lagon.”

Seven Seas Lagoon

Le lendemain, Lisa a fourni ses coordonnées à un employé de Disney World, qui l’a informée que la station avait une équipe de plongeurs qui récupéraient les marchandises perdues de temps en temps. Les espoirs de Lisa sont restés bas et, à son retour au Montana, elle a acheté un nouveau téléphone et sa famille a continué à vivre comme d’habitude.

Près de deux mois plus tard, Lisa a reçu des appels manqués de la région d’Orlando. Pensant qu’il s’agissait d’un télévendeur, elle les ignora. Puis est venu un appel de son beau-père, qui lui a fait savoir que Disney avait trouvé son iPhone.

Lisa dit que l’employée de Disney lui a envoyé le téléphone par courrier et, bien qu’elle ait été submergée pendant un certain temps, elle a trouvé que l’appareil était complètement fonctionnel. “J’ai pu récupérer toutes les photos de notre soirée Disney Halloween, et à part du sable dans mon étui et un peu d’algues sur la couverture, le téléphone ne semble pas pire pour l’usure”, a-t-elle déclaré, notant que l’appareil n’était que protégé par un mince étui en silicone.

L’iPhone 11 récupéré de Lisa

Impressionnée par la résistance à l’eau de l’iPhone 11, Lisa a écrit sur son expérience dans un e-mail au PDG d’Apple, Tim Cook, qui l’a remerciée d’avoir partagé l’histoire. Son mari Jacob a ensuite relayé l’histoire à MacRumors.

Lisa dit que son mari a toujours été “un utilisateur de produits Apple très dévoué”, révélant que l’un des tout premiers cadeaux qu’il avait achetés pour elle était l’iPad d’origine. Elle avait acheté un iPhone 11 quelques jours seulement avant de se rendre à Disney World, et grâce à sa résistance à l’eau, sa famille a maintenant des photos qui dureront toute une vie.

