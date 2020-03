Disponible en numérique aujourd’hui, Disney Plus le 3 avril

Mise à jour: 20 mars 2020, 20 h ET – Onward est maintenant disponible à l’achat via téléchargement numérique pour 19,99 $. C’est pour l’achat complet du film, et ce n’est pas une location.

Histoire originale: 20 mars 2020, 10 h 37 HE – L’épidémie de coronavirus a fermé la plupart des salles de cinéma. En conséquence, le film récemment sorti Disney Pixar Onward n’est sorti que quelques semaines dans les salles. Aujourd’hui, Disney a annoncé qu’Onward sera publié sur les points de vente numériques pour 19,99 $ à partir de 20 h. Heure de l’Est. Cependant, vous pouvez également attendre quelques semaines et regarder Onward sur Disney Plus lors de sa sortie du service le 3 avril.

Dans son communiqué de presse, Disney a admis qu’il proposait ce film très tôt aux plateformes numériques car les théâtres sont «actuellement affectés par les fermetures dues à la crise sanitaire mondiale».

Qu’est-ce que Onward?

Réalisé par Dan Scanlon, qui dirigeait auparavant l’Université des monstres, Onward se déroule dans un monde fantastique rempli d’elfes, de monstres et de créatures. Cette terre avait également une fois des tonnes d’utilisateurs magiques. Maintenant, la magie est largement inutilisée car la technologie s’est emparée de cette terre. Cependant, deux frères elfes, exprimés par Tom Holland et Chris Pratt, trouvent un bâton magique et un joyau qui peuvent ressusciter leur père décédé pendant une journée. En raison d’un problème avec la gemme, le personnel ne ramène que la moitié inférieure du corps du père. Les deux frères doivent partir à la recherche d’une autre gemme pour compléter le sort et revoir leur père avant la fin de la journée.

La décision de sortir Onward via des points de vente numériques intervient tôt quelques jours seulement après que Disney ait abandonné Frozen II sur Disney Plus trois mois avant la date prévue.

Achèterez-vous Onward ce soir ou attendez quelques semaines avant son lancement sur Disney Plus?

